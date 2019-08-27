Минприроды установило нормативы допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативы допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории установлены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 19 августа 2019 года №21, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Согласно документу, в список особо охраняемых природных территорий, на которые установлены нормативы допустимой нагрузки, вошли Березинский биосферный заповедник, национальные парки "Беловежская пуща", "Браславские озера", "Нарочанский", "Припятский", республиканские биологические заказники "Лунинский", "Споровский", "Днепро-Сожский". Также в их числе республиканские ландшафтные заказники "Званец", "Прибужское Полесье", "Ольманские болота", "Средняя Припять", "Выгонощанское", "Ельня", "Козьянский", "Красный Бор", "Освейский", "Синьша", "Смычок", "Выдрица", "Котра", "Липичанская пуща", "Озеры", "Сорочанские озера", "Свитязянский", "Селява", "Налибокский", республиканские гидрологические заказники "Корытенский Мох" и "Долгое".

В частности, определены предельно допустимые дисперсные сезонные нагрузки на Березинский биосферный заповедник. По участку №1 "Лесная экологическая тропа" (площадь 14 га) - это единовременное пребывание 28 человек, по участку №2 "Экологический маршрут "Каменная плита" (30 га) - 111 человек, по участку №3 "Экологический маршрут "Звериными тропами" (22,8 га) - 88 человек.

Установлены также предельно допустимые площади трансформации ландшафтов в национальном парке "Беловежская пуща". В рекреационной зоне (площадь 8007,6 га) полная трансформация ландшафтов допустима не более чем на 640 га, значительная трансформация - не более чем на 576 га. Предельно допустимые дисперсные сезонные нагрузки в рекреационной зоне - единовременное пребывание 6 270 человек.

Подобные нормативы определены и для других особо охраняемых природных территорий.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года.-0-