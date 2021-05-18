Минсельхозпрод определил порядок выплаты надбавок на продукцию населения

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 30 апреля 2021 года №27 утверждена инструкция о порядке выплаты надбавок к закупочным ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения, за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельхозпродукции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Надбавки населению выплачивают юрлица и ИП, закупившие сельскохозяйственную продукцию. Выплата производится не позднее 10 банковских дней со дня поступления средств республиканского бюджета на расчетный (текущий) банковский счет юрлиц и ИП.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-