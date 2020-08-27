Минсельхозпрод призывает белорусов конструктивно вести диалог о будущем страны

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия призывает белорусов конструктивно вести диалог о будущем страны. Об этом говорится в обращении, размещенном на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия призывает всех граждан мудро, как наши отцы и деды, оценивать происходящие в стране события, спокойно и цивилизованно решать возникающие проблемы, конструктивно вести диалог о будущем нашей страны. Мы призываем всех сохранить родную Беларусь. Пусть к каждому из нас придет осознание того, что наша земля, освященная трудом и мужеством многих поколений, является для нас нравственным стержнем для памяти о прошлом, созидательной деятельности в настоящем и ответственности перед будущим", - сказано в обращении.

В министерстве отметили, что за последние 26 лет сельскохозяйственная отрасль прошла трудный, тернистый путь. "Но каждый год мы двигались вперед. На практике доказана состоятельность стратегии руководства страны. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН относит Беларусь к первой группе стран с высоким уровнем доступности и обеспеченности населения продовольствием. Практически по всем основным продуктам питания потребление приближено к медицинским нормам. Производство продукции на душу населения соответствует уровню развитых стран и по многим позициям превышает показатели, достигнутые в других государствах СНГ", - обратили внимание в Минсельхозпроде.

"Всесторонняя государственная поддержка, инновационный путь развития на основе внедрения лучших достижений отечественной и мировой науки, самоотверженный труд и усердие тружеников села позволяют уверенно утверждать, что население полностью будет обеспечено всем, что необходимо для богатого белорусского стола, - говорится в обращении. - Но для этого нельзя останавливаться. Надо идти вперед, не поддаваться на провокации об оказании безвозмездной помощи, рассчитывать на свои силы и возможности. В агропромышленном комплексе есть еще много перспективных направлений, которые позволят повысить бренд отечественного продовольствия. Но для этого нужен мир и спокойствие".-0-