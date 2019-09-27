Минск и Белград рассчитывают на долгосрочное военно-техническое сотрудничество

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Белград рассчитывают на долгосрочное и взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк по итогам визита в Беларусь сербской делегации во главе с помощником министра обороны по материальным ресурсам Ненадом Милорадовичем.

Во время второго заседания совместной белорусско-сербской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое проходило в Барановичах на базе ОАО "558-й Авиационный ремонтный завод", стороны отметили высокий уровень взаимодействия и подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между странами. Обсуждались результаты выполнения договоренностей, достигнутых на первом заседании комиссии, определены перспективы взаимовыгодного сотрудничества. В частности, в итоговом протоколе заседания отражены совместные проекты. Протокол подписали руководители белорусской и сербской сторон - первый заместитель председателя Госкомвоенпрома Игорь Демиденко и Ненад Милорадович.

Кроме того, члены сербской делегации ознакомились с производственной базой авиаремонтного завода, ходом ремонта и модернизации самолетов МиГ-29, принадлежащих Военно-воздушным силам Сербии, оценили потенциал организаций оборонного сектора экономики на выставке современных и перспективных образцов вооружения и военной техники белорусского производства.-0-