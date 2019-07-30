Минск и Ташкент проведут Дни культуры, бизнес-форумы и совместные спортивные тренировки

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хокимият Ташкента и Минский городской исполнительный комитет для реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписали план мероприятий на 2019-2020 годы. Церемония состоялась во время I Форума регионов Беларуси и Узбекистана сегодня во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документов поставили заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович и заместитель хокима Ташкента Хает Иногамов.

В частности, на 2019-2020 годы запланировано проведение Дней Ташкента в Минске и Дней Минска в Ташкенте с организацией выставок продукции и услуг, презентациями промышленного и туристического потенциала городов.

По части экономического взаимодействия планируется провести бизнес-форумы, встречи, конференции, симпозиумы, выставки, ярмарки, переговоры представителей деловых кругов. Стороны будут обмениваться информацией о конгрессно-выставочных мероприятиях, содействовать установлению партнерских и экономических связей в области товаров и услуг. Запланирован форум молодых предпринимателей.

Стороны договорились об обмене передовым опытом и для развития спорта: пройдут семинары, соревнования и совместные спортивные тренировки, в том числе по олимпийским видам спорта.

В сфере образования планируется обмениваться делегациями педагогов учреждений общего и дополнительного образования, организовывать поездки делегаций Минска и Ташкента. Будет развиваться сотрудничество общеобразовательных учреждений в части художественно-эстетического воспитания учащихся, состоятся совместные фестивали и конкурсы. Запланировано развитие проектов с использованием мультимедийных средств и технологий дистанционного обучения.

Что касается культурного взаимодействия, то в программе - проведение Дней культуры, художественных фестивалей, выставок. Города будут обмениваться информацией о празднованиях памятных дат и иных значимых событий. Будут установлены прямые контакты между театрально-концертными организациями Минска и Ташкента, пройдут гастроли творческих коллективов, театральных групп.

Также будет налажен обмен опытом в вопросах социальный поддержки населения и демографической политики. Предусмотрена организация и участие в специализированных мероприятиях в сфере информационных технологий, в совместных конференциях, семинарах и рабочих встречах по обмену опытом в области информационно-коммуникационных технологий.-0-