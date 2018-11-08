"Минск Мир": ноябрьская акция в жилом квартале "Эмиратс Люкс"!

Компания "Дана Холдингс" объявляет ноябрьскую акцию!

Только в этом месяце - успейте купить квартиру со скидкой 50 долларов США с каждого квадратного метра!

В престижном квартале "Эмиратс Люкс" количество квартир уже ограничено.

Напомним, что многофункциональный комплекс "Минск Мир", который возводится на территории бывшего аэропорта "Минск-1", проектировался по принципу "город в городе". Это уникальный для белорусской столицы район, в котором жилая застройка дополняется всей необходимой социальной и бытовой инфраструктурой – от школ и детских садов до кафе, магазинов и торговых центров.

Доминантой всего комплекса станут Международный финансовый центр и самый крупный в стране торгово-развлекательный центр. Кроме того, жильцы будущего комплекса получат спортивные объекты, рекреационный парк, паркинги для автомобилей, многочисленные детские площадки, а в пешеходной доступности новые станции метро! Это совершенно новое городское пространство, в котором удобно и комфортно жить, растить детей, работать и развиваться.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

В скором времени недалеко от квартала "Эмиратс Люкс" появится станция метро "Аэродромная", поэтому для жильцов вылазка в другие районы города проблемой не будет

Сердцем многофункционального комплекса "Минск Мир", несомненно, станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира

Международная команда архитекторов и проектировщиков черпала вдохновение в градостроительных формах эмирата Дубай – именно так рождался квартал "Эмиратс Люкс".

Дом "Волна" с изогнутым фасадом и переменной этажности – как отголосок набегающего на берег прилива, напротив – пять "Марин", у которых впору швартовать не автомобили, а яхты.

С одной стороны – дома серии "Пальма", с другой – "Жемчужины".

Красиво, стильно, современно! И совершенно не так, как строилось жилье в Минске прежде!

Дом "Волна" с изогнутым фасадом

Дома-красавцы в сине-белом исполнении, относящиеся к серии "Марина"

Дома серии "Пальма"

Дома "Жемчужины"

Во-первых, свободные планировки – владельцы квартир могут самостоятельно решить, как организовать жилое пространство.

Во-вторых, широкое применение французских окон – остекленение от пола до потолка не просто наполняет квартиру светом, а дает ощущение свободы и воздушности, легкости и актуальности текущим трендам.

В-третьих, современные бесшумные скоростные лифты – и 25-й этаж становится не проблемой, а настоящей радостью, с умопомрачительным видом на город!

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингс", используются современные скоростные бесшумные лифты

Французские окна наполняют квартиру светом и дают ощущение свободы и воздушности, легкости и актуальности текущим трендам

В-четвертых, вместо подъездов здесь лобби с местом для консьержа, уютными диванами и санитарной комнатой – мамочки с удовольствием перепеленают ребенка, не поднимаясь в квартиру.

А еще детские площадки со специальным мягким покрытием и оригинальными домиками, лесенками и горками, парковочные места перед домом для гостей, прогулочные дорожки в лесопарковой зоне…

Все это и есть "Минск Мир" – самый крутой, продвинутый и популярный новый район белоруской столицы, который строит компания "Дана Холдингс".

Светлые просторные лобби со специально оборудованной детской комнатой, а так же со стойкой консьержа больше напоминают ресепшн высококлассной гостиницы

У каждого дома - игровая площадка со специальным покрытием, чтобы малыши, играя, не получили травмы. Рядышком уже достраивается детский сад, а по соседству в скором времени появится школа

Именно здесь, только в ноябре, определенное количество квартир можно приобрести по специальной акции – минус 50 долларов с каждого квадратного метра!

Свободных квартир немного, ведь большинство уже разобрано желающими жить в новом престижном районе. Тем не менее, они есть, хоть их число и ограничено. А много это или мало – 50 долларов? В двухкомнатной "евродвушке" площадью 50 кв.м. экономия составит 2,5 тысячи долларов, а в 100-метровой квартире – все 5 тыс. долларов!

В акции участвуют квартиры в домах серий "Волна", "Марина", "Пальма", "Жемчужина". Количество акционных квартир ограничено, так что самое время поторопиться!

Какие именно квартиры выставляются на продажу и на каких условиях, можно узнать в центре продаж компании "Дана Холдингс" по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Телефон – 8 (017) 39 39 465.