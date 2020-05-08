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08 мая 2020, 08:30

"Минск Мир": сразу в трех домах - любая квартира в рассрочку без первого взноса!

Уникальная акция "Покупайте сейчас – платите потом!", которая позволяет приобрести в Минске квартиру в рассрочку без первого взноса, в комплексе "Минск Мир" расширяется! Теперь квартиры доступны еще в трех домах. Если ранее в акции участвовали определенные квартиры в домах различных кварталов, то теперь купить в рассрочку без первого взноса можно любую квартиру в домах "Пекин", "Стамбул" и "Токио"! Все на ваш выбор!

"Минск Мир" – комплекс уникальный. Не только потому, что он признан самым масштабным жилым комплексом в Европе. Прежде всего, потому, что здесь выверена каждая деталь, спланировано каждое решение. Это без преувеличения "город в городе", в котором будет все, что необходимо для счастливой и комфортной жизни. И даже больше!

Практически в каждом квартале – детский сад или школа.

В каждом квартале запланированы школа или детский сад
В каждом квартале запланированы школа или детский сад

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Дворы – без сквозного движения машин, автомобилям место или на плоскостных стоянках вдоль периметра квартала, или на паркингах. Первый из них, девятиэтажный, способный вместить около 800 машин, открыт минувшей осенью возле квартала "Эмиратс Люкс".

Здесь все будет в шаговой доступности: взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, две новые станции метро, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

Посреди комплекса будет разбит новый большой городской парк.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха
В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

Уже началось строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра Minsk World.

Здесь предстоит построить более 3 млн квадратных метров жилых и коммерческих помещений, и темпы строительства только возрастают. Каждую неделю дома прирастают более, чем на один этаж, и контуры будущего комплекса уже отчетливо видны с улиц Аэродромной и Кижеватова.

Каждую неделю дома прирастают более, чем на один этаж
Каждую неделю дома прирастают более, чем на один этаж

Первый квартал комплекса, "Эмиратс Люкс", будет полностью завершен уже в сентябре. Сейчас работы ведутся только в доме "Эмиратс Волна", в котором есть еще свободные квартиры в двух последних секциях – 7-й и 8-й. Кроме того, строители ведут отделку торгового центра площадью 4 тысячи кв. метров, возведенного в квартале для торгового обслуживания его жителей.

Квартал "Эмиратс Люкс" комплекса "Минск Мир" будет завершен первым – уже нынешней осенью
Квартал "Эмиратс Люкс" комплекса "Минск Мир" будет завершен первым – уже нынешней осенью

Дом "Эмиратс Волна"
Дом "Эмиратс Волна"

Лобби дома "Эмиратс Волна"
Лобби дома "Эмиратс Волна"

Лифты компании OTIS
Лифты компании OTIS

Во дворе детские и игровые площадки со специальным покрытием
Во дворе детские и игровые площадки со специальным покрытием

Именно в этом комплексе застройщиком, который инвестирует в финансовые инструменты для покупки квартир огромные собственные средства – только в этом году – более 100 млн евро! – прошлой весной была введена уникальная длительная беспроцентная рассрочка до 10 лет. Этой возможностью без преувеличения уже успели воспользоваться тысячи семей!

Весной нынешнего года рассрочка стала еще привлекательнее! Уникальная акция "Покупайте сейчас – платите потом!" позволила каждой белорусской семье приобрести квартиру в рассрочку без первого взноса. Таких условий нет больше нигде в мире!

Финансовый инструмент невероятно удобен и понятен. Вам не нужно идти в отделение банка — договор оформляется с застройщиком. Цена квартиры в рассрочку делится на выбранное количество месяцев рассрочки — и вы четко знаете, сколько будете платить ежемесячно весь период рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручители вам не понадобятся. Для оформления договора нужен только паспорт!

Например, при выборе максимального срока рассрочки 10 лет в жилом комплексе "Минск Мир" цена квартиры в рассрочку делится на 120 – это и будет ваш ежемесячный платеж! Ваш первый ежемесячный платеж станет стартовым платежом!

Ежемесячные платежи по рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц оплачивая определенную сумму, платите в счет оплаты своей квартиры и в итоге становитесь собственником этой квартиры!

Акция "Покупайте сейчас — платите потом!" уже действует на определенные квартиры сразу в 11 домах комплекса в различных кварталах: "Александрия", "Стамбул", "Сидней Люкс", "Сочи", "Квебек", "Ванкувер", "Москва", "Новый Орлеан", "Лос-Анджелес", "Пекин", а также на квартиры в седьмой и восьмой секциях дома "Эмиратс Волна".

Дом "Александрия"
Дом "Александрия"

Лобби дома "Александрия"
Лобби дома "Александрия"

Дом "Сидней Люкс"
Дом "Сидней Люкс"

Лобби дома "Сидней Люкс"
Лобби дома "Сидней Люкс"

Дом "Сочи"
Дом "Сочи"

Лобби дома "Сочи"
Лобби дома "Сочи"

Дом "Квебек"
Дом "Квебек"

Лобби дома "Квебек"
Лобби дома "Квебек"

Дом "Ванкувер"
Дом "Ванкувер"

Лобби дома "Ванкувер"
Лобби дома "Ванкувер"

Дом "Москва"
Дом "Москва"

Лобби дома "Москва"
Лобби дома "Москва"

Дом "Новый Орлеан"
Дом "Новый Орлеан"

Лобби дома "Новый Орлеан"
Лобби дома "Новый Орлеан"

Теперь у покупателей есть еще более широкий выбор – по акции "Покупайте сейчас – платите потом!" можно купить любую без исключения свободную квартиру в домах "Пекин", "Стамбул" и "Токио"!

Дом "Пекин" – одно из самых знаковых зданий в квартале "Чемпионов". Он угловой и пятисекционный, два крыла которого образуют уединенный двор, свободный от машин. В самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей.

Дом "Пекин"
Дом "Пекин"

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения, поэтому в шаговой доступности у жителей будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг – стоит только выйти из подъезда. При этом для кого-то появится и возможность открыть свой бизнес – в своем же доме!

На первом этаже разместятся <b>помещения коммерческого назначения</b>
На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения

Все квартиры свободной планировки – с панорамными окнами и застекленными лоджиями.

В просторном дизайнерском лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком предусмотрены байкбоксы.

Лобби дома "Пекин"
Лобби дома "Пекин"

Лифты компании OTIS
Лифты компании OTIS

Квартал "Чемпионов" посвящен спорту и здоровому образу жизни. У каждого дома – велопарковки и спортивные площадки с тренажерами. Кроме того, здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Это лучшие условия для тренировок!

Спортивная площадка в квартале "Чемпионов"
Спортивная площадка в квартале "Чемпионов"

Именно поэтому здесь уже купили квартиры многие известные спортсмены, а во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам – пожелание жить мирно и счастливо в красивом современном городе, устремленном в будущее.

Во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам
Во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам

Еще один дом, все квартиры которого участвуют в Акции "Покупайте сейчас – платите потом", дом "Стамбул", расположенный в квартале "Южная Европа". Это северная часть комплекса "Минск Мир", вдоль улицы Аэродромной - следующий участок застройки за кварталом "Чемпионов". Здесь будет возведено восемь жилых домов.

Дом "Стамбул"
Дом "Стамбул"

Лобби дома "Стамбул"
Лобби дома "Стамбул"

В квартале будет построен детский сад с бассейном. Здесь также будут открыты магазины, аптеки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе. Школы - в соседних кварталах.

В доме "Стамбул" 25 этажей и квартиры площадью от 43 до 72 квадратных метров.

На первом этаже будут размещены коммерческие помещения – дополнительное удобство для жителей дома, у которых кафе и магазинчики разместятся буквально у подъезда!

Панорамное остекление и застекленные лоджии дома "Стамбул" – это всегда много солнца, воздуха и света!

Квартиры в Доме "Токио", расположенные в квартале "Азия", тоже участвуют в Акции. В здании 25 этажей. Венчать его фасад в синих тонах с белыми элементами будет цветок сакуры – символ красоты и изящества, на которых основаны эстетические принципы японской культуры.

Дом "Токио"
Дом "Токио"

Лобби дома "Токио"
Лобби дома "Токио"

На первом этаже – шесть квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков.

В квартирах свободной планировки - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Во всех квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами
Во всех квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами

Главный вход – с пандусом, просторным лобби, возле дома предусмотрены велопарковки.

Квартал "Азия" – это юго-западная часть застройки, расположенная вдоль улицы Кижеватова. С восточной стороны квартал будет соседствовать с новым городским парком. Здесь будет построен детский сад с бассейном, а в соседнем квартале – сразу две современные школы с отличным спортивным городком и стадионом!

Квартал "Азия"
Квартал "Азия"

Акция "Покупайте сейчас – платите потом!" позволяет приобрести любую понравившуюся квартиру в этих домах в рассрочку до 10 лет без первого взноса!

Для тех, кто готов внести первый взнос – хорошая новость! Акция "Платежные каникулы" – это отсрочка по ежемесячным платежам на 6 месяцев при условии, что покупатель вносит 30% и более от стоимости квартиры при приобретении ее в беспроцентную рассрочку от застройщика на срок до 10 лет.

А если взнос составит 50% – еще и существенную скидку!

Но даже если у вас нет 30% стоимости квартиры — этот вопрос решаем. Застройщик всегда готов пойти навстречу и предложить индивидуальные условия первоначального взноса!

На акции "Платежные каникулы" по рассрочке с первоначальным взносом можно приобрести любую квартиру в комплексе "Минск Мир".

Кроме того, напомним, что в комплексе "Минск Мир" действует акция "Минус 10%" – на все дома квартала "Северная Америка". При покупке здесь квартиры ее цена, указанная на сайте застройщика, уменьшается ровно на 10%. Очень приятный сюрприз!

Хорошо сэкономить можно, забронировав квартиру по интернету. Сервис онлайн бронирования неоценим для тех, кто проживает не в Минске или не имеет возможности добраться до офиса продаж из-за напряженного рабочего графика. А еще он чрезвычайно полезен для тех, кто во время пандемии хотел бы ограничить свое пребывание в общественных местах – выбрать и забронировать квартиру можно прямо из дому! И сэкономить – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от размера выбранной квартиры. Но сегодня – последний день действия этого предложения! Заходить на сайт застройщика и выбирать квартиру нужно прямо сейчас!

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте любую квартиру в рассрочку в домах "Пекин", "Стамбул" и "Токио" без первоначального взноса в комплексе "Минск Мир"! Не упускайте уникальные возможности, которые дарят вам весенний акции!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Квартира на выбор в рассрочку и без первого взноса – в комплексе "Минск Мир"!

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