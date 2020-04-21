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21 апреля 2020, 08:55

"Минск Мир": столичный комплекс, в котором воплощаются ваши мечты о своей квартире

"Минск Мир" – уникальный для белорусской столицы комплекс. Впечатляют его размеры и размах задуманного – более 3 млн кв. метров жилых и коммерческих помещений, более 340 га городской территории, которые получат новое дыхание, абсолютно иной функционал и самый современный вид. Но не менее впечатляют и подходы застройщика к созданию и развитию комплекса, которые базируются на важнейшем принципе: покупка квартиры должна быть доступна каждой белорусской семье со стабильным доходом.

Комплекс "Минск Мир" уже известен далеко за пределами Беларуси – он был признан самым масштабным проектом Европы. Это современнейший район мегаполиса, который строится по принципу "город в городе" со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Комплекс "Минск Мир" строится по принципу "город в городе" со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой
Комплекс "Минск Мир" строится по принципу "город в городе" со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой

Здесь все будет в шаговой доступности – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинги и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

В одном из кварталов комплекса "Минск Мир" будут построены сразу две школы с бассейнами
В одном из кварталов комплекса "Минск Мир" будут построены сразу две школы с бассейнами

Во дворах площадки для спорта, игр и отдыха
Во дворах площадки для спорта, игр и отдыха

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха
В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

При этом строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра Minsk World – уже началось, и инвестиции в его создание только в этом году составят более 100 млн долларов.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

Сегодня уже в 14 кварталах комплекса ведется активное строительство, а первым уже в этом году будет завершен квартал "Эмиратс Люкс". Квартиры продаются в девяти кварталах – это около 50 домов различной высотности и планировок.

В 14 кварталах комплекса ведется активное строительство
В 14 кварталах комплекса ведется активное строительство

Квартал "Эмиратс Люкс" – первый в комплексе "Минск Мир", который ближе всего к полной готовности
Квартал "Эмиратс Люкс" – первый в комплексе "Минск Мир", который ближе всего к полной готовности

Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания современной архитектуры – красивые и удобные.

Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания современной архитектуры
Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания современной архитектуры

Квартиры – только свободной планировки. Вместо обычных подъездов – просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой. В домах устанавливаются скоростные бесшумные лифты OTIS. Высота потолков – не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка.

Вместо обычных подъездов – просторные дизайнерские лобби
Вместо обычных подъездов – просторные дизайнерские лобби

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

Дворы – благоустроенные, с детскими и спортивными площадками и без транзитного движения машин.

Впрочем, для покупателя порой важнее всех преимуществ дома – финансовые условия, на которых продается квартира. И в этом отношении комплекс "Минск Мир" тоже уникален – таких выгодных условий для приобретения квартир нет нигде в мире! Более 100 млн евро инвестирует застройщик в то, чтобы лучшие финансовые инструменты были доступны белорусскому покупателю!

Давайте рассмотрим варианты, которые делают покупку собственной квартиры вполне реальной!

Невероятная акция "Покупайте сейчас – платите потом!" вызвала невероятный взрыв интереса на рынке новой недвижимости. К Пасхе застройщик приготовил всем покупателям приятный подарок – количество домов на акции расширено!

Длительная рассрочка на 10 лет по акции "Покупайте сейчас – платите потом!" в комплексе "Минск Мир" – это 120 ежемесячных выплат. Не нужны справки о доходах, не нужны поручители. Самое важное – не нужен даже первоначальный взнос! Просто берите паспорт – и идите покупать свою квартиру, за которую расплатитесь в последующем за 120 месяцев!

Таких условий в мире не предлагает никто! От покупателя не требуется сложных гарантий, он не проходит процедуру скоринга – оценки платежеспособности.

Покупателю не приходится выплачивать проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки, и уплачивать за жилье своей мечты нужно будет строго фиксированную сумму. Процедура очень прозрачна!

Расчеты показывают, что ежемесячная выплата в среднем составит менее половины от ежемесячных доходов семьи, в которой работают двое взрослых людей!

Предложение очень интересно тем, кто не имеет собственного жилья и вынужден арендовать квартиры. Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц расставаясь в определенной суммой, в итоге становитесь собственником своей квартиры!

Более того, ждать 10 лет, чтобы войти в свой новый дом, не придется!

Все квартиры, которые предлагаются по акции "Покупайте сейчас – платите потом!" в длительную рассрочку без первого взноса – в уже строящихся домах. Их ввод в эксплуатацию запланирован в текущем и следующем годах. Таким образом, уже через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир, смогут делать ремонты – и въезжать в квартиры, за которые даже не успели полностью рассчитаться!

Через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир
Через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир

Но и для тех, кто уже является собственником жилой недвижимости, акция "Покупайте сейчас – платите потом!" очень привлекательна! Во-первых, это квартиры в Минске, и многие хотели бы жить в центре столицы!

Во-вторых, квартира в престижном столичном комплексе – это инвестиция в будущее ваших детей! Пока они вырастут, квартиру можно сдавать и ежемесячно получать гарантированный доход, который можно направить в том числе на погашение рассрочки. А через 10 лет – хоть продать, хоть подарить квартиру детям!

Тем более, что покупка жилья наиболее выгодна в нестабильной ситуации – после любого мирового кризиса цены активно растут, и стоимость жилья в минских новостройках будет только увеличиваться.

На акции представлено ограниченное количество квартир в домах различных кварталов комплекса "Минск Мир""Квебек" и "Ванкувер" квартала "Северная Америка", "Сидней Люкс" и "Сочи" в квартале "Чемпионов", дом "Вальс" квартала "Мировых танцев", "Москва" – в квартале "Евразия", а также клубный дом "Афины" в квартале "Южная Европа". Кроме того, действие акции расширено на дома "Александрия" в квартале "Африка", "Стамбул" в квартале "Южная Европа", "Лос-Анджелес" в "Северной Америке" и "Токио" в квартале "Азия".

Дом "Квебек"
Дом "Квебек"

Лобби дома "Квебек"
Лобби дома "Квебек"

Дом "Сочи"
Дом "Сочи"

Лобби дома "Сочи"
Лобби дома "Сочи"

Дом "Москва"
Дом "Москва"

Лобби дома "Москва"
Лобби дома "Москва"

Дом "Афины"
Дом "Афины"

Дом "Стамбул"
Дом "Стамбул"

Дом "Токио"
Дом "Токио"

Лобби дома "Токио"
Лобби дома "Токио"

Вы сможете сделать самый важный выбор!

И это не единственное преимущество финансовых инструментов – у застройщика есть несколько дополнительных вариантов, как можно сэкономить!

Например, при бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика в режиме онлайн ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретенной квартиры! Акция очень удобна для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

Еще одна Акция "Платежные каникулы", которая действует сейчас в комплексе "Минск Мир" – это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей при покупке квартиры в длительную рассрочку с первоначальным взносом 30%. За полгода можно успеть многое! Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт – ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру!

А для покупателей квартир в квартале "Северная Америка" еще один дополнительный бонус – акция "Минус 10%". Стоимость всех квартир во всех домах квартала снижена на 10% от цены на сайте! Самое время поторопиться – акция продлится лишь до 30 апреля!

Возможностей выгодно купить квартиру множество, и они доступны многим! Не удивительно, что в комплексе жилье раскупается очень активно – за несколько последних недель некоторые покупатели приобрели не одну, а несколько квартир!

Для тех, кто может себе позволить такие крупные инвестиции в будущее, столичный комплекс "Минск Мир" стал настоящим Клондайком – онлайн бронирование позволяет покупать квартиры не только из других городов Беларуси, но и из России, Израиля, стран Евросоюза. Это действительно выгодное вложение в завтрашний день и в будущее ваших детей!

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе "Минск Мир"! Не упускайте свою экономию!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Минск Мир" – это комплекс, в котором вас ждет воплощение мечты о квартире!

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