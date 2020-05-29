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29 мая 2020, 09:00

"Минск Мир": ваша квартира вас ждет! В престижном столичном комплексе – самые выгодные условия для покупки жилья!

Весна 2020-го завершается, а горячие весенние акции в столичном комплексе "Минск Мир" продолжаются. Квартиры здесь по-прежнему можно приобрести в рассрочку на 10 лет и без первого взноса. Менее 1% стоимости – и вы становитесь покупателем собственного жилья! Но выжидать удобного момента времени нет – акция "Покупаете сейчас – платите потом!" продлится лишь до 30 июня. Остался всего месяц!

Напомним, что уникальная акция "Покупайте сейчас — платите потом!" позволяет купить квартиру в беспроцентную рассрочку на срок до 10 лет от застройщика без первого взноса! Таких условий нет нигде в мире!

Как купить квартиру в рассрочку на практике?

Договор о покупке оформляется напрямую с застройщиком, поэтому справки о доходах и поручители вам не понадобятся. Для заключения договора нужен только паспорт!

Цена квартиры в рассрочку делится на выбранное покупателем количество лет, что позволяет на самом первом этапе определить ежемесячные суммы, которые нужно будет вносить за собственное жилье.

В комплексе "Минск Мир" максимальный срок рассрочки – 10 лет. Это значит, что цена квартиры в рассрочку делится ровно на 120 ежемесячных платежей! Ваш первый ежемесячный платеж – меньше 1% стоимости, а точнее – 0,83%. И вы становитесь покупателем!

Акция "Покупайте сейчас — платите потом!" действует на определенные квартиры в различных домах в разных кварталах комплекса. Всего в акции участвует несколько сотен квартир – от небольших студий до просторных пентхаусов. Поэтому выбрать вариант, который нужен именно вашей семье, – не проблема!

Существенный момент, который зачастую очень волнует покупателей, – сроки ввода жилья в эксплуатацию. Квартиры, которые участвуют в акции, находятся в домах на завершающем этапе строительства. Запланировано, что они будут сданы в 2020 и 2021 годах. Так что долго ожидать получения своей квартиры покупателям не придется.

Квартиры, которые участвуют в акции, находятся в домах на завершающем этапе строительства
Квартиры, которые участвуют в акции, находятся в домах на завершающем этапе строительства

После того, как дом сдан, покупатель может приступать к ремонту своей квартиры, заселяться и счастливо жить, ежемесячно выплачивая по 0,83% стоимости своего жилья. Сумма получается сопоставимой со стоимостью арендного жилья в Минске, но только платить вы будете за собственную квартиру, спокойно и с комфортом в ней уже проживая! Согласитесь, гораздо разумнее отдавать деньги за свою собственность, а не чужую!

Отметим также, что в акции "Покупайте сейчас – платите потом!" участвуют и квартиры в домах квартала "Северная Америка", на которые действует дополнительная скидка -10%!

При покупке квартиры в многофункциональном комплексе "Минск Мир" можно также использовать невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 14,09% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%. Предложение действительно уникально, тем более что большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства.

Не удивительно, что многие покупатели, мечтавшие о собственном жилье в Минске долгие годы, теперь спешат воспользоваться выгодными предложениями в комплексе "Минск Мир"!

Минчанка Елена решила приобрести квартиру в доме "Эмиратс Волна" в практически завершенном квартале "Эмиратс Люкс".

– Наша квартира – в восьмой секции на восьмом этаже. Нас заинтересовали условия покупки – квартира стала более доступна. Плюс близкое расположение метро. Это важный фактор не только для комфортной жизни и возможности без проблем доехать в любой конец города, но даже для последующей, – рассказала женщина.

Елена, покупательница квартиры в доме "Эмиратс Волна"
Елена, покупательница квартиры в доме "Эмиратс Волна"

Покупательница уже хорошо представляет себе, как будет выглядеть ее будущая квартира – отделка дома практически завершена, наносятся последние штрихи!

– Окна будут выходить на будущий проспект, который пройдет через комплекс. У нас квартира свободной планировки, в которой мы выделим две спальные комнаты. Ведь такая планировка позволяет зонировать помещение так, как хочется владельцам, и не привязываться к определенным рамкам. У меня двое детей, они еще учатся в школе. Чтобы после переезда не переводить их в другое учебное заведение, очень пригодится близость метро – они смогут до школы добираться буквально за 15 минут! К слову, уже осенью мы планируем заселиться, – улыбнулась покупательница.

Елена работает начальником отдела продаж в одной из компаний и умеет грамотно распоряжаться финансами. Свое приобретение она называет выгодным и правильным.

– Инвестиции в недвижимость – одни из лучших. Тем более в Минске. Такие вложения гораздо выгоднее, чем оплата арендной квартиры. Застройщик постоянно проводит различные акции, я за ними следила, и мы собирали на первый взнос, чтобы в удобный момент сделать покупку. А когда ограничения по первому взносу для рассрочки были сняты, возможность приобрести квартиру стала реальней – и по срокам, и по суммам. И мы совершили отличную покупку! – уверена покупательница.

Дом "Эмиратс Волна"
Дом "Эмиратс Волна"

Лобби дома "Эмиратс Волна"
Лобби дома "Эмиратс Волна"

Лифты компании OTIS
Лифты компании OTIS

Во дворе детские и игровые площадки со специальным покрытием
Во дворе детские и игровые площадки со специальным покрытием

К слову, выбор Елены действительно хорош! Подъезды престижного дома "Эмиратс Волна" – прямо у будущей станции метро "Аэродромная".

Две новые станции метро будут построены в границах комплекса
Две новые станции метро будут построены в границах комплекса

Седьмая секция дома – это 18 этажей, восьмая – 21 этаж. Площадь квартир – от 42 до 112 "квадратов".

На верхних этажах расположены квартиры с открытыми террасами.

А первый этаж – это коммерческая недвижимость, здесь уже очень скоро откроются многочисленные кафе, магазинчики, бутики.

Первый этаж дома "Эмиратс Волна" – это коммерческая недвижимость
Первый этаж дома "Эмиратс Волна" – это коммерческая недвижимость

На территории квартала ведутся последние отделочные работы в большом торговом центре площадью более 4 тысяч "квадратов", и этот уголок комплекса "Минск Мир" уже очень скоро будет полностью завершен. Так что квартиры в двух последних секциях дома "Эмиратс Волна" – это последняя возможность стать жителем квартала "Эмиратс Люкс". Остальные дома здесь уже полностью раскуплены и даже заселены!

Торгово-развлекательный центр
Торгово-развлекательный центр

Очень интересно и самое свежее предложение в комплексе "Минск Мир" – жилой дом "Ницца", который только что поступил в продажу. Это начало нового квартала, который будет называться "Средиземноморским". Особенно он понравится для семей с детьми – на внутриквартальной территории разместится детский сад с бассейном на 230 мест, а по соседству будут построены современные школы.

Квартал "Средиземноморский"
Квартал "Средиземноморский"

Дом "Ницца" станет одной из высотных доминант всего квартала. Его фасад будет покрыт стеклом с голубой тонировкой, и застеклено будет более 70% наружных стен!

В доме предусмотрено 25 этажей и 294 квартиры площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Дом "Ницца"
Дом "Ницца"

Все квартиры - свободной планировки. Высота потолков - 2,70 метра, а на последнем этаже - 3 метра! Безусловно, свободная планировка позволяет организовывать пространство именно так, как нужно хозяевам, и создавать свой собственный неповторимый стиль квартиры.

Остекленные лоджии – во всех квартирах! А значит, все комнаты будут светлыми и воздушными. Все окна –панорамные и с детскими замками, а в квартирах побольше – еще и балконы. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей – для безопасности и удобства жильцов.

Во всех квартирах остекленные лоджии и панорамные окна с детскими замками для безопасности
Во всех квартирах остекленные лоджии и панорамные окна с детскими замками для безопасности

Как и во всех домах комплекса "Минск Мир", "Ницца" начинается с дизайнерского лобби. Здесь высота потолков – более 3 метров, а также стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов, а также увеличенный тамбур для детских колясок. Лобби имеет два выхода – во двор и на улицу, к стоянкам автомобилей. Отметим также, что парковки для велосипедов размещены и на придомовой территории.

Лобби дома "Ницца"
Лобби дома "Ницца"

Особенность дома "Ниццы" – панорамный лифт! Расположенный на западном фасаде, он позволит рассмотреть весь комплекс "Минск Мир" как на ладони – и небоскребы МФЦ, и парк, и торгово-развлекательный центр. А всего для удобства жильцов в доме "Ницца" будет три скоростных и бесшумных лифта OTIS – ведущего производителя подъемного оборудования в мире.

Дом "Ницца" - красивое жилье комфорт-класса в самом центре столицы с отличным ценовым предложением!
Дом "Ницца" - красивое жилье комфорт-класса в самом центре столицы с отличным ценовым предложением!

Покупатели квартир дома "Ницца" получат все преимущества комплекса, который строится в самом центре Минска! Ведь здесь в шаговой доступности будет вся инфраструктура самого масштабного проекта Европы "Минск Мир"!

На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны. Все, что нужно для комфортной жизни!

Недалеко от квартала "Средиземноморский" будет разбит новый городской парк с тенистыми дорожками для прогулок, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими площадками. Это будет очень востребованный уголок для спокойного и активного отдыха всех жителей!

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – первые километры уже проложены! Согласитесь, для всех любителе спорта это прекрасная возможность как для оздоровительных велопрогулок, так и интенсивных тренировок.

Все кварталы комплекса "Минск Мир" свяжет сеть велодорожек
Все кварталы комплекса "Минск Мир" свяжет сеть велодорожек

Здесь великолепная транспортная инфраструктура. Буквально в квартале – автобусная остановка, а неподалеку – две новые станции метро, которые будут построены в границах комплекса.

Рядом с будущим кварталом уже ведется строительство главного бизнес-объекта всего комплекса – Международного финансового центра Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси.

Здесь же расположится и крупнейший в стране новый торгово-развлекательный комплекс.

Застройщик убежден, что продавать современным горожанам нужно не квадратные метры, а образ жизни. За время строительства комплекс "Минск Мир" для многих покупателей уже стал и воплотившейся мечтой, и новой городской средой, в которой жить не только красиво и комфортно, но и интересно! И они готовы с живыми эмоциями рассказывать о своих чувствах!

Так, например, как это делают участники конкурса "Пасха в Minsk World"!

В нынешнем году это творческое состязание, которое организовал застройщик, проводится уже в пятый раз. В конкурсе участвуют работы детей и молодежи, тема которых связана с развитием многофункционального комплекса "Минск Мир". При этом ребятам рекомендовано использовать символику и образы комплекса, а представить свое творчество на суд жюри смогли юные таланты из всех уголков страны.

В прошлом году, например, первое место занял шестиклассник Андрей Билык с работой "Пасхальное солнце над "Minsk World". Победителю был вручен сертификат на 1000 рублей. А вообще награды получили многие – был отмечен 21 автор рисунков, поделок, скульптурных композиций.

Андрей Билык, "Пасхальное солнце над "Minsk World"
Андрей Билык, "Пасхальное солнце над "Minsk World"

В этом году большого праздника награждения конкурсантов не будет, но все ребята получат заслуженные призы – победители уже определены, и результаты вот-вот станут известны!

А конкурс, конечно же, продолжится и в следующем году.

Так что не теряйте время – присоединяйтесь к числу счастливчиков, которым повезло купить квартиры в престижном столичном комплексе на самых выгодных условиях!

Тем более, что есть возможность стать владельцем собственного жилья на еще более интересных условиях – при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

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В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Выбирайте квартиру в "Минск Мире" – это выгодная инвестиция в будущее!

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