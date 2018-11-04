Минск стал хабом международной дипломатии - Ишингер

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск уже много лет демонстрирует свою приверженность мирному урегулированию конфликтов, и в совокупности с географическим положением это делает его важным местом международной дипломатии. Такое мнение высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По мнению Вольфганга Ишингера, решение провести встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске было верным. "Нам необходимо уделить больше внимания государствам, которые находятся между Западом и Востоком. Часть из них - постсоветские, не члены Североатлантического альянса, Европейского союза. Представители многих присутствовали здесь. Мы выслушали президента Армении, выступили также заместитель министра иностранных дел Грузии и премьер-министр Молдовы. Это страны, чьим проблемам в сфере безопасности порой мы все уделяем недостаточно внимания. И Восток, и Запад. Потому я пришел к мысли, что Минск - отличная идея. И мне приятно, что оказался прав", - сказал Вольфганг Ишингер.

Он подчеркнул, что встреча в белорусской столице была посвящена внешнеполитическим вопросам, аспектам обороны, международной безопасности. "Минск стал хабом международной дипломатии. Минская группа по поиску путей мирного урегулирования Карабахского конфликта работает два десятилетия, несколько лет уже функционирует группа по урегулированию конфликта в Донбассе. Беларусь и Минск стали очень важным местом с точки зрения международной дипломатии", - отметил Вольфганг Ишингер.

Он признался, что был весьма впечатлен речью Президента Александра Лукашенко, его честностью и искренностью. А также предложениями воспользоваться возможностями Беларуси в деле нормализации и урегулирования ситуации в Донбассе при международном участии.

Минские договоренности по этому вопросу Вольфганг Ишингер назвал единственным инструментом, базой для работы. "Но на этой основе мы пока не достигли прогресса. Это вопрос для нас, дипломатов: можем ли мы что-то изменить в самом формате, в подходах, в отношении, поможет ли это достичь прогресса. Я думаю, что раз уж мы сейчас обсуждаем вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе, разумно подключить к нашим дискуссиям (в дополнение к минскому и нормандскому форматам) государства - постоянные члены Совета Безопасности ООН", - добавил председатель Мюнхенской конференции по безопасности.-0-