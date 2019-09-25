Минск в 2020 году примет форум по достижению Целей устойчивого развития для стран ЕАЭС

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск в 2020 году станет площадкой для форума по Целям устойчивого развития для стран ЕАЭС. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, национальный координатор по ЦУР Марианна Щеткина сегодня на официальном открытии национальных стратегических консультаций ПРООН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы провели первый региональный форум национальных координаторов по достижению ЦУР, первый национальный форум по устойчивому развитию. И не останавливаемся на достигнутом: предложили площадку Минска и свои услуги, чтобы организовать большой форум по ЦУР для региона ЕАЭС в первом полугодии 2020 года, уже получили подтверждение", - сказала Марианна Щеткина.

Что касается национальных стратегических консультаций ПРООН, то их цель - выработать ключевые направления совместной деятельности ПРООН и национальных партнеров с учетом приоритетов развития Беларуси, чтобы включить их в документ страновой программы ПРООН на 2021-2025 годы.

По мнению национального координатора по ЦУР, важно, чтобы новая страновая программа разрабатывалась с учетом мнения людей. "Предложения от регионов, районов, людей, социальных групп обязательно должны войти в программу. Мы не должны занимать пассивную позицию. Мы должны вместе активно обсуждать, предлагать и искать рациональные стратегии, которые выведут нашу страну на новый высокий уровень развития", - считает Марианна Щеткина.

Высокий уровень развития общества включает в себя достижения по трем составляющим: экология, общество, экономика. Это цифровизация, развитие экономики, обеспечение экологической безопасности, молодежная политика, поддержка семей, инклюзия, гендерное равенство и другие направления. "Уровень благосостояния людей должен расти", - подчеркнула Марианна Щеткина.

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.-0-