Минск в ярких красках! Станьте участником конкурса "Моя Dana" и выиграйте 1000 рублей!

Европейский, динамичный, комфортный, яркий… А каким вы видите современный Минск? Станьте участником конкурса "Моя Dana" и выразите свой творческий взгляд на престижные многофункциональные комплексы "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир", которые возводится в белорусской столице.
Конкурс продлится до 29 июля, а участие в нем могут принять все желающие в возрасте старше 10 лет. Итоги будут подведены после 17 августа. Победителям достанутся ценные призы от 500 до 1 000 рублей!
Положение о конкурсе и его условия подробно изложены на сайте bir.by. Как стать участником?
Конкурс "Моя Dana" проводится по трем направлениям: фото, видео, эссе. Работы должны быть посвящены одному из комплексов, которые компания возводит в столице - "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Минск Мир". При этом можно создавать конкурсные работы как о каждом комплексе по отдельности, так и обо всех вместе.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить:
· серию из 5 цветных или черно-белых фотоснимков, при этом количество серий не ограничено;
· не менее одного цветного видеоролика;
· эссе на белорусском или русском языках объемом от пяти до семи предложений.
Не обязательно ограничиваться только одной номинацией, можно представить работы сразу во всех трех жанрах! И может быть вы сможете завоевать призы и за фото, и за видео, и за вдохновляющий текст!
Количество победителей не ограничено! Все работы, которые выберет компетентное жюри, получат денежные призы. За лучшее эссе награда составит 500 рублей, лучший фотоальбом - 700 рублей, лучший видеоролик - 1000 рублей.
Конкурсные работы нужно разместить в своих аккаунтах в социальных сетях instagram.com и (или) facebook.com с упоминанием официальной страницы @danaholdings.
При публикации необходимо использовать хештеги конкурса:
1. #моядана_фотоконкурс_Парк
2. #моядана_фотоконкурс_Мир
3. #моядана_фотоконкурс_Маяк
4. #моядана_видеоконкурс_Парк
5. #моядана_видеоконкурс_Мир
6. #моядана_видеоконкурс_Маяк
7. #моядана_тезисконкурс_Парк
8. #моядана_тезисконкурс_Мир
9. #моядана_тезисконкурс_Маяк
Они помогут организаторам конкурса увидеть опубликованные работы на страницах социальных сетей. Проконтролируйте, чтобы на время конкурса доступ к вашей странице был открыт. Также все это время необходимо оставаться подписчиком @danaholdings.
Представленные на конкурс работы не рецензируются, а право на их использование переходит к организаторам.
Поторопитесь поучаствовать в конкурсе "Моя Dana" - до его завершения 29 июля остается не так много времени!
Пусть ваши конкурсные работы будут наполнены светом и красками живых личных эмоций! Динамичный и яркий "Маяк Минска". Экологичный и современный "Парк Челюскинцев". Деловой и растущий "Минск Мир". Что в них вы замечаете? Какие архитектурные решения вас радуют? Что кажется уникальным?
Выбирайте любой жанр - видео, фото, эссе. Или участвуйте сразу в трех номинациях! Самые талантливые и креативные работы обязательно получат признание и ценные призы!
Раскрасьте Минск яркими красками! Расскажите всем, какая она - ваша Dana!