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16 июля 2020, 09:00

Минск в ярких красках! Станьте участником конкурса "Моя Dana" и выиграйте 1000 рублей!

Европейский, динамичный, комфортный, яркий… А каким вы видите современный Минск? Станьте участником конкурса "Моя Dana" и выразите свой творческий взгляд на престижные многофункциональные комплексы "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир", которые возводится в белорусской столице.

Конкурс продлится до 29 июля, а участие в нем могут принять все желающие в возрасте старше 10 лет. Итоги будут подведены после 17 августа. Победителям достанутся ценные призы от 500 до 1 000 рублей!

Положение о конкурсе и его условия подробно изложены на сайте bir.by. Как стать участником?

Конкурс "Моя Dana" проводится по трем направлениям: фото, видео, эссе. Работы должны быть посвящены одному из комплексов, которые компания возводит в столице - "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Минск Мир". При этом можно создавать конкурсные работы как о каждом комплексе по отдельности, так и обо всех вместе.

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

Комплекс "Минск Мир"
Комплекс "Минск Мир"

Для участия в конкурсе необходимо подготовить:

· серию из 5 цветных или черно-белых фотоснимков, при этом количество серий не ограничено;

· не менее одного цветного видеоролика;

· эссе на белорусском или русском языках объемом от пяти до семи предложений.

Не обязательно ограничиваться только одной номинацией, можно представить работы сразу во всех трех жанрах! И может быть вы сможете завоевать призы и за фото, и за видео, и за вдохновляющий текст!

Количество победителей не ограничено! Все работы, которые выберет компетентное жюри, получат денежные призы. За лучшее эссе награда составит 500 рублей, лучший фотоальбом - 700 рублей, лучший видеоролик - 1000 рублей.

Дом "Микеланджело" комплекса "Маяк Минска"
Дом "Микеланджело" комплекса "Маяк Минска"

Дома "Гоген" и "Рафаэль" комплекса "Маяк Минска"
Дома "Гоген" и "Рафаэль" комплекса "Маяк Минска"

Дом №7 комплекса "Парк Челюскинцев"
Дом №7 комплекса "Парк Челюскинцев"

Дом "Волна" комплекса "Минск Мир"
Дом "Волна" комплекса "Минск Мир"

Дома серии "Марина" комплекса "Минск Мир"
Дома серии "Марина" комплекса "Минск Мир"

Конкурсные работы нужно разместить в своих аккаунтах в социальных сетях instagram.com и (или) facebook.com с упоминанием официальной страницы @danaholdings.

При публикации необходимо использовать хештеги конкурса:

1. #моядана_фотоконкурс_Парк

2. #моядана_фотоконкурс_Мир

3. #моядана_фотоконкурс_Маяк

4. #моядана_видеоконкурс_Парк

5. #моядана_видеоконкурс_Мир

6. #моядана_видеоконкурс_Маяк

7. #моядана_тезисконкурс_Парк

8. #моядана_тезисконкурс_Мир

9. #моядана_тезисконкурс_Маяк

Они помогут организаторам конкурса увидеть опубликованные работы на страницах социальных сетей. Проконтролируйте, чтобы на время конкурса доступ к вашей странице был открыт. Также все это время необходимо оставаться подписчиком @danaholdings.

Представленные на конкурс работы не рецензируются, а право на их использование переходит к организаторам.

Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец" в комплексе "Маяк Минска"
Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец" в комплексе "Маяк Минска"

Комплекс "Парк Челюскинцев" расположен у самых границ одноименного парка
Комплекс "Парк Челюскинцев" расположен у самых границ одноименного парка

Деловой и современный комплекс "Минск Мир"
Деловой и современный комплекс "Минск Мир"

Поторопитесь поучаствовать в конкурсе "Моя Dana" - до его завершения 29 июля остается не так много времени!

Пусть ваши конкурсные работы будут наполнены светом и красками живых личных эмоций! Динамичный и яркий "Маяк Минска". Экологичный и современный "Парк Челюскинцев". Деловой и растущий "Минск Мир". Что в них вы замечаете? Какие архитектурные решения вас радуют? Что кажется уникальным?

Выбирайте любой жанр - видео, фото, эссе. Или участвуйте сразу в трех номинациях! Самые талантливые и креативные работы обязательно получат признание и ценные призы!

Раскрасьте Минск яркими красками! Расскажите всем, какая она - ваша Dana!

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