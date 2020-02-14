14 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Минск вошел в топ-3 самых романтичных городов Европы, популярных для отдыха влюбленных пар и поездок на выходные, по мнению российских туристов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Помимо Минска в первую десятку вошли Санкт-Петербург, Париж, Калининград, Прага, Екатеринбург, Амстердам, Баку, Ереван, Таллин.

"За Санкт-Петербург и Париж как самые романтичные города Европы россияне отдали по 23% голосов, за Калининград и Минск - по 8%, за Прагу - 7%, за Екатеринбург, Амстердам, Баку и Ереван - по 5% голосов и Таллин - 3%", - отмечают составители списка.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса, проведенного в феврале 2020 года.-0-