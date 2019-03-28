Минск возглавил рейтинг популярных у россиян городов для отдыха на майские праздники

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис бронирования отелей Tvil.ru проанализировал, какие города ближнего зарубежья популярны для путешествий российских туристов на майские праздники в этом году. Минск возглавил рейтинг, сообщает БЕЛТА.
По данным Tvil.ru, российские туристы бронируют майские поездки в ближнее зарубежье на период от 3 до 7 дней. Так, в Минск бронируют поездки в начале мая в среднем на три дня.
Сервис проанализировал данные броней отелей и апартаментов с 1 по 12 мая 2019 года.-0-
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