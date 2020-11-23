Minsk Word: Престижность комплекса определяется инфраструктурой

Самым популярным эпитетом для характеристики столичного многофункционального комплекса Minsk World стало выражение "город в городе". Подразумевается, что у его жителей все необходимое будет под рукой, в шаговой доступности. Звучит, безусловно, заманчиво, а что это обозначает на практике?

Представить, каким будет комплекс Minsk World в скором будущем, уже гораздо легче, чем три-четыре года назад. Проделана огромная работа! Вдоль улиц Аэродромной и Кижеватова выросли силуэты десятков домов, в комплексе уже сейчас живут несколько тысяч семей. Как считает директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, каждый день строительства делает концепцию всего комплекса все более наглядной – всем жителям нового "города в городе" будет предложен самый высокий уровень комфорта.

Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"

– Открыта третья линия метро, в течение нескольких месяцев будет введен в эксплуатацию и проспект Мира. А значит, с транспортным обеспечением у жителей комплекса точно проблем не будет! Один детский сад уже работает, еще один строится, новая школа для жителей квартала будет в шаговой доступности. Торговый центр построен будет открыт в течение ближайших месяцев. Паркинг работает уже год. Здесь все делается для удобного и комфортного проживания людей, – отметил Павел Овчаров.

Напомним, что работы в первом квартале комплекса начались в 2017 году. Через год был сдан первый дом, а весь квартал "Эмиратс" полностью построен менее чем за четыре года!

Квартал "Эмиратс" полностью построен

В целом, по словам Павла Овчарова, на середину ноября в комплексе сдано уже 20 зданий общей площадью почти 360 тысяч квадратных метров. И директор компании-застройщика уверяет, что темпы возведения нового городского района будут только возрастать.

– Сегодня здесь, в комплексе Minsk World, мы строим одновременно более миллиона квадратных метров. В работе – сразу 65 объектов в 12 кварталах. Общая площадь строящихся объектов – почти миллион квадратных метров, – говорит Павел Овчаров.

А планы на будущее – не менее грандиозные.

– Сегодня в стадии проектирования – 1,2 млн квадратных метров, и уже в этом году мы начнем строительство примерно 35-40 жилых домов. А еще к новому году мы планируем сдать не менее 20 объектов, – подчеркивает директор компании.

Чтобы нагляднее представить масштаб комплекса Minsk World, предложим инфографику.

Сухие цифры, но за ними – совершенно четкая картинка. Современные детские сады с бассейнами или школы будут построены в каждом квартале. В комплексе будут свои детская и взрослая поликлиника, а также медицинский центр, торговые центры и паркинги. И множество иных объектов общественного назначения – все то, что и называется городской инфраструктурой.

По словам представителя застройщика, из 65 строящихся на середину ноября зданий 33 возводятся с привлечением средств дольщиков, а 32 – за счет собственных средств инвестора.

– Иными словами, половина строящихся сейчас объектов возводится инвестором за счет собственных средств. Это огромные вложения в развитие города – только в уходящем году мы оцениваем их в сумму более 300 млн евро, – рассказал представитель инвестора.

Важно, что и самые знаковые объекты нового комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, современный мегамолл и новый городской парк – тоже возводятся застройщиком самостоятельно или с привлечением иностранных инвестиций.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Чтобы понять, кто и сколько вкладывает средств в строительство комплекса Minsk World, представим довольно простую схему: широкие транспортные магистрали между кварталами комплекса и третья линия метро – это забота города. А все, что внутри квартала – от жилых домов до школ, садов и поликлиник, от дорожек и фонарей, детских и спортивных площадок до магазинов и парковок – дело застройщика.

Детская площадка с безопасным покрытием

По словам Павла Овчарова, инвестор не собирается снижать темпы. Наоборот, скорость возведения объектов увеличивается.

– Сегодня работы активно ведутся на всех строящихся объектах комплекса. Мы выдерживаем плановые темпы, и даже превышаем график – дом "Эмиратс Волна", например, сдан раньше запланированного, – отметил директор компании.

В строительстве комплекса участвуют сотни белорусских подрядных организаций, и практически все строительные материалы и оборудование – тоже отечественного производства. Для экономики Беларуси в целом стройка такого масштаба – это гарантированные рабочие места для десятков тысяч специалистов по всей стране.

– Инвестпроект рассчитан до 2027 года. К этому времени весь комплекс будет завершен, построены все запланированные объекты, произведено благоустройство территории. Это будет огромный новый район, полностью готовый для комфортной и счастливой жизни минчан. Беларусь – европейская страна, и ее столица получит новый престижный комплекс европейского уровня с самой развитой инфраструктурой, – подчеркнул Павел Овчаров.

Все квартиры в первом квартале комплекса "Эмиратс" практически распроданы – на сайте застройщика можно только несколько свободных предложений в доме "Эмиратс Волна". Но главное, что этот квартал наглядно продемонстрировал, что имеется в виду под развитой инфраструктурой комплекса!

Торговый центр площадью более 4 тысяч квадратных метров в квартале "Эмиратс"

Вместе с первым кварталом был построен многоуровневый паркинг на почти 800 автомобилей, детский сад на 230 мест и торговый центр площадью более 4 тысяч квадратных метров. Конечно же, во дворах обустроены спортивные и детские площадки со специальным мягким атравматическим покрытием, развивающими городками и тренажерами. Разбиты дорожки, сделано дизайнерское озеленение и продуманное освещение. Вокруг каждого дома – наземные автостоянки, велопарковки, есть зоны отдыха с удобными лавочками. Проложен и первый участок велодорожки, которая, к слову, свяжет все кварталы будущего комплекса.

Детский сад с бассейном

Готовый паркинг почти на 800 автомобилей – здесь уже можно купить машиноместо

Во многих жилых домах первые этажи – помещения для развития бизнеса. В доме "Эмиратс Волна", например, для этих целей отдан весь первый этаж – более 4 тысяч квадратных метров! Это означает, что у жителей квартала буквально в шаговой доступности будут и магазины, и кафе, и стильные офисы туристических компаний, и разнообразные сервисы сферы услуг – в общем, все то, что делает жизнь современного горожанина удобной, приятной и насыщенной разнообразным досугом.

В доме "Эмиратс Волна" весь первый этаж – помещения для развития бизнеса

И это важная черта всего комплекса – встроенные в жилые дома помещения коммерческого назначения будут в каждом квартале. Магазины шаговой доступности и объекты бытового обслуживания прямо у дома – определяющий фактор создания современной и комфортной городской среды.

Директор частной компании Лариса Аверчик считает, что комплекс Minsk World очень привлекателен не только для покупателей жилья, но и представителей бизнеса.

Лариса Аверчик, директор частной компании

– Нашей компанией приобретено встроенное помещение в жилом доме "Вальс" в квартале "Мировых танцев". По проектной документации здесь предусмотрено размещение продовольственного магазина. Это помещение мы будем сдавать в аренду торговой сети, – рассказала руководитель.

Расположение и наличие инфраструктуры – важные факторы привлекательности коммерческой недвижимости.

– Здесь целый ряд преимуществ – близкое расположение магистральной улицы, наличие автобусной остановки поблизости и парковочных мест. Мы также знаем, что в жилом доме "Вальс" выкуплены все квартиры. И надеемся, что этот торговый объект будет востребован жителями и этого дома, и всего квартала. Ведь известно, что 70% населения готово тратить не более 10 минут на дорогу до продовольственного магазина. Мы провели расчеты, и считаем, что приобретение магазина шаговой доступности – правильное решение, – убеждена Лариса Аверчик.

Как отмечает бизнесвумен, ее компанией комплекс Minsk World был выбран сразу по нескольким причинам:

– Во-первых, это новый жилой комплекс с высокоразвитой инфраструктурой. Во-вторых, он интересен с точки зрения численности населения, ведь мы покупаем недвижимость именно для сдачи в аренду, и этот критерий очень важен для бизнеса. Нравится современный подход к транспортному обеспечению, наличию парковок. Все это важно для арендаторов. И главное, это известный застройщик с надежной репутацией, который построил уже немало объектов в нашей столице. Наша компания рассматривает вопрос о приобретении в комплексе Minsk World в ближайшее время еще нескольких помещений.

Таким образом, развитая инфраструктура комплекса означает не просто удобство для жизни, а нечто большее. Здесь рождается взаимодействие множества людей и взаимодействие множества интересов. Одним важно, чтобы все необходимое было в шаговой доступности, другим – чтобы была возможность для развития бизнеса и появления новых рабочих мест, третьим – чтобы создавались условия для занятий спортом, здорового образа жизни, для качественного образования и воспитания детей. А все вместе работает на развитие человеческого капитала – одной из важнейших задач, стоящих перед страной.

Практика первых шагов комплекса Minsk World подчеркивает значение развитой инфраструктуры новых районов. Ведь именно уютная и продуманная городская среда делает любой мегаполис удобным для жизни. Хотите увидеть, как это работает, приезжайте в комплекс Minsk World. И вполне возможно, вы и сами захотите стать причастными к современному облику нового Минска!

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