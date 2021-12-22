Minsk World активно развивается! Сразу в двух ГОТОВЫХ домах отпраздновали новоселье!

Что общего у Таллина и Ниццы? Стильный дизайн фасадов, яркие лобби, апартаменты с панорамными окнами и свободными планировками! Не удивляйтесь, ведь речь идет о двух ГОТОВЫХ домах в многофункциональном комплексе Minsk World! На днях жильцы получили ключи от новеньких апартаментов и поделились своими впечатлениями. Только радость, улыбки и уверенный взгляд в будущее!
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Приобретайте апартаменты в Minsk World! Сделайте себе и своей семье самый лучший новогодний подарок! Как это сделали новоселы дома "Ницца" в квартале "Средиземноморском" Илья и Виктория.
"Очень радостно получить ключи перед Новым годом, практически новогодний подарок. Нам все нравится, замечательное лобби, светлая и уютная квартира. Надеемся, что скоро заселимся", - поделились впечатлениями ребята.
Илья оценил хорошую транспортную доступность квартала и комплекса в целом: удобный выезд на МКАД, метро и остановки наземного транспорта в пешей доступности. Еще один плюс – торгово-развлекательный центр и Международный финансовый центр появятся сразу через дорогу.
По словам Андрея, который тоже приобрел апартаменты в "Ницце", квартал оправдал все ожидания.
"Я раньше здесь не был, район изучала жена и сказала, что у нее остались самые лучшие впечатления. Сегодня я приехал сюда впервые и действительно, все получилось так, как обещали: панорамные окна, шикарный вид на город", - рассказал молодой человек.
Он уверен, что по мере застраивания инфраструктура Minsk World будет еще лучше.
"Мы молодая семья, но пока без ребенка. Уверен, что, когда здесь будут сады и школы, будет очень удобно. Ты идешь на работу и заводишь ребенка в школу или сад, возвращаешься и забираешь. Это всегда плюс, не нужно никуда ездить", - объяснил Андрей.
По его словам, идеальный вариант, когда многие объекты городского ритейла находятся в пешей доступности. Именно так и будет в Minsk World.
Понравился новый дом и клиентке Ирине.
"Замечаний по квартире нет, красивый подъезд, удобное расположение дома, остановки рядом. В ближайшее время будет открыта дорога, я работаю в центре, будет удобно добираться", - рассказала она.
Особенно Ирине понравилась красивая и современная детская площадка рядом с домом: здесь смогут играть ее внуки.
Хорошие впечатления от комплекса остались и у новоселов дома "Таллин", который находится в квартале "Северная Европа".
Клиентка Ксения сразу же похвасталась шикарным видом, который открывается из ее окна, прямо на яркие детскую и спортивную площадки. Девушка уже мечтает о том, как будет выходить сюда каждое утро и заниматься спортом.
"Я выбрала "Таллин", потому что у дома хорошее расположение. Он находится в южной части квартала, на окраине "Минск Мира", но здесь рядом выезд на Кижеватова и остановка буквально в 4 минутах ходьбы. То есть до Площади Победы можно добраться буквально за 10 минут, если не будет пробок. Минут 7-8 понадобится, чтобы дойти до новой ветки метро. Это тоже удобно", - объяснила она.
Также в пешей доступности появятся детские сады, школы и две поликлиники.
Девушке нравится невысокая этажность дома - в "Таллине" всего десять этажей.
"Вечером здесь очень красиво. Я была в других домах комплекса и везде просто шикарные закаты. Многие мои друзья живут здесь, надеюсь, их будет еще больше", - добавила Ксения.
Хорошие впечатления от новых апартаментов остались у клиентки Валерии.
"Квартира в хорошем состоянии, окна отрегулированы, красивое лобби с прекрасной мебелью", - поделилась впечатлениями она.
Ей особенно понравилось, что все объекты социальной инфраструктуры появятся в пешей доступности: детские сады, школы, поликлиники.
"Даже сейчас, пока идет стройка, здесь открываются магазины, кафе и супермаркеты. Даже сейчас здесь будет удобно жить", - уверена клиентка.
По этой же причине дом "Таллин" в квартале "Северная Европа" выбрал Сергей. Отсюда ему удобно добираться на работу. Кроме того, благодаря хорошей транспортной доступности можно быстро попасть в любую точку города.
"Мы выбрали дом небольшой этажности, я не сторонник высоких домов. Новостройка выглядит нестандартно и это обнадеживает: если люди позаботились о мелочах, значит и качество строительства в целом будет хорошим", - уверен мужчина.
Еще одна причина – гибкие условия оплаты. Апартаменты Сергей с семьей приобрел в рассрочку, это удобно.
Новоселы из "Ниццы" и "Таллина" - лишь небольшая часть довольных клиентов многофункционального комплекса Minsk World. Приобретайте апартаменты и присоединяйтесь к ним!
Minsk World – надежный вклад в счастливое будущее вашей семьи!