Minsk World активно развивается! Сразу в двух ГОТОВЫХ домах отпраздновали новоселье!

Что общего у Таллина и Ниццы? Стильный дизайн фасадов, яркие лобби, апартаменты с панорамными окнами и свободными планировками! Не удивляйтесь, ведь речь идет о двух ГОТОВЫХ домах в многофункциональном комплексе Minsk World! На днях жильцы получили ключи от новеньких апартаментов и поделились своими впечатлениями. Только радость, улыбки и уверенный взгляд в будущее!

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Приобретайте апартаменты в Minsk World! Сделайте себе и своей семье самый лучший новогодний подарок! Как это сделали новоселы дома "Ницца" в квартале "Средиземноморском" Илья и Виктория.

Илья и Виктория рады новогоднему подарку в виде ключей от квартиры

"Очень радостно получить ключи перед Новым годом, практически новогодний подарок. Нам все нравится, замечательное лобби, светлая и уютная квартира. Надеемся, что скоро заселимся", - поделились впечатлениями ребята.

Илья оценил хорошую транспортную доступность квартала и комплекса в целом: удобный выезд на МКАД, метро и остановки наземного транспорта в пешей доступности. Еще один плюс – торгово-развлекательный центр и Международный финансовый центр появятся сразу через дорогу.

Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр

По словам Андрея, который тоже приобрел апартаменты в "Ницце", квартал оправдал все ожидания.

Новый дом оправдал все ожидания Андрея

"Я раньше здесь не был, район изучала жена и сказала, что у нее остались самые лучшие впечатления. Сегодня я приехал сюда впервые и действительно, все получилось так, как обещали: панорамные окна, шикарный вид на город", - рассказал молодой человек.

Стильное лобби дома "Ницца"

В каждом доме на первом этаже есть санитарная комната

Он уверен, что по мере застраивания инфраструктура Minsk World будет еще лучше.

"Мы молодая семья, но пока без ребенка. Уверен, что, когда здесь будут сады и школы, будет очень удобно. Ты идешь на работу и заводишь ребенка в школу или сад, возвращаешься и забираешь. Это всегда плюс, не нужно никуда ездить", - объяснил Андрей.

Дом "Ницца" в квартале "Средиземноморский"

По его словам, идеальный вариант, когда многие объекты городского ритейла находятся в пешей доступности. Именно так и будет в Minsk World.

Понравился новый дом и клиентке Ирине.

Ирине понравилась современная и удобная детская площадка

"Замечаний по квартире нет, красивый подъезд, удобное расположение дома, остановки рядом. В ближайшее время будет открыта дорога, я работаю в центре, будет удобно добираться", - рассказала она.

Особенно Ирине понравилась красивая и современная детская площадка рядом с домом: здесь смогут играть ее внуки.

Детская площадка возле дома "Ницца"

Спортивная площадка возле дома "Ницца"

Хорошие впечатления от комплекса остались и у новоселов дома "Таллин", который находится в квартале "Северная Европа".

Так выглядит дом "Таллин" в квартале "Северная Европа"

Клиентка Ксения сразу же похвасталась шикарным видом, который открывается из ее окна, прямо на яркие детскую и спортивную площадки. Девушка уже мечтает о том, как будет выходить сюда каждое утро и заниматься спортом.

"Я выбрала "Таллин", потому что у дома хорошее расположение. Он находится в южной части квартала, на окраине "Минск Мира", но здесь рядом выезд на Кижеватова и остановка буквально в 4 минутах ходьбы. То есть до Площади Победы можно добраться буквально за 10 минут, если не будет пробок. Минут 7-8 понадобится, чтобы дойти до новой ветки метро. Это тоже удобно", - объяснила она.

Также в пешей доступности появятся детские сады, школы и две поликлиники.

Девушке нравится невысокая этажность дома - в "Таллине" всего десять этажей.

Так выглядит лобби дома "Таллин"

А это санитарная комната на первом этаже

"Вечером здесь очень красиво. Я была в других домах комплекса и везде просто шикарные закаты. Многие мои друзья живут здесь, надеюсь, их будет еще больше", - добавила Ксения.

У всех новоселов остались хорошие впечатления после приемки

Хорошие впечатления от новых апартаментов остались у клиентки Валерии.

"Квартира в хорошем состоянии, окна отрегулированы, красивое лобби с прекрасной мебелью", - поделилась впечатлениями она.

Ей особенно понравилось, что все объекты социальной инфраструктуры появятся в пешей доступности: детские сады, школы, поликлиники.

Рядом с домом яркие спортивные и детские площадки

"Даже сейчас, пока идет стройка, здесь открываются магазины, кафе и супермаркеты. Даже сейчас здесь будет удобно жить", - уверена клиентка.

По этой же причине дом "Таллин" в квартале "Северная Европа" выбрал Сергей. Отсюда ему удобно добираться на работу. Кроме того, благодаря хорошей транспортной доступности можно быстро попасть в любую точку города.

Сергей оценил хорошую транспортную доступность

"Мы выбрали дом небольшой этажности, я не сторонник высоких домов. Новостройка выглядит нестандартно и это обнадеживает: если люди позаботились о мелочах, значит и качество строительства в целом будет хорошим", - уверен мужчина.

Еще одна причина – гибкие условия оплаты. Апартаменты Сергей с семьей приобрел в рассрочку, это удобно.

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Новоселы из "Ниццы" и "Таллина" - лишь небольшая часть довольных клиентов многофункционального комплекса Minsk World. Приобретайте апартаменты и присоединяйтесь к ним!

Minsk World – надежный вклад в счастливое будущее вашей семьи!

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