Minsk World: Инвестиционный интерес - на международном уровне

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 17 апреля 2021
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:33 Каранкевич: участие в субботнике - хорошая возможность каждому внести вклад в благоустройство страны Общество
11:29 Дожди и до +17°С ожидается в Беларуси 18 апреля Общество
11:22 Лукашенко рассказал, почему приехал на субботник именно в Александрию на свою малую родину Президент
11:14 В Минском НПЦ хирургии откроются новые отделения и появится МРТ Регионы
11:13 Шерстнев: реконструкция улицы Гагарина в Витебске будет вестись круглосуточно Регионы
11:08 В Бобруйске на мужчину обрушилась бетонная стена гаража Регионы
11:00 Работники КГК трудились на посадке леса и благоустройстве территорий Общество
10:59 Три космонавта вернулись с МКС Технологии
10:58 Сотрудники Минобразования благоустраивают Студенческую деревню в Минске Регионы
10:47 Белорусский опыт подготовки персонала для АЭС изучают в Турции Экономика
10:46 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Будапешт и Ашхабад до 30 апреля, Алматы - до 16 мая Общество
10:45 Брестская область планирует перечислить в фонд субботника около Br1 млн Регионы
10:43 Чеботарь: в промышленности сделаем ставку на местное сырье Экономика
10:41 Трудовые акции в местах памяти помогают глубже понять ценность мира - Вольфович Общество
10:38 В Витебске во время субботника заложили новый парк Регионы
10:27 Госстандарт утвердил правила разработки и утверждения национальных эталонов единиц величин Экономика
10:23 Лукашенко в день субботника высаживает деревья на своей малой родине в Александрии Президент
10:09 Стародорожские спасатели помогли раненому аисту Регионы
09:53 Лукашенко в день субботника будет высаживать деревья на своей малой родине в Александрии Президент
09:44 Мобильные датчики контроля скорости работают на 7 участках в Минске Регионы
09:37 Дорожную разметку в Минске будут наносить сегодня на пр.Победителей и МКАД Регионы
09:36 "Белавиа" возобновляет рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский с 24 апреля Общество
09:15 Minsk World: Инвестиционный интерес - на международном уровне Общество
09:12 Старовойтова проводит сегодня прямую телефонную линию Общество
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
08:30 ФОТОФАКТ: Республиканский субботник проходит в Беларуси Общество
08:29 Республиканский субботник проходит в Беларуси Общество
07:00 Беларусь готова оказать содействие в восстановлении Сирии - Лукашенко Президент
07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с Мишустиным, вступительная кампания - 2021 и "Автопоезд памяти" Общество
00:49 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло рядом с Курильскими островами В мире
Все новости
Все новости
Общество
17 апреля 2021, 09:15

Minsk World: Инвестиционный интерес - на международном уровне

В Москве два дня, 16 и 17 апреля, работает Moscow International Property Show – крупнейшая в регионе Восточной Европы традиционная международная выставка зарубежной недвижимости. Наряду с уже привычными пляжными апартаментами в Греции или на Кипре на этот раз особым интересом инвесторов пользовались многофункциональные жилые комплексы в Минске, которые были представлены "Дана Холдингз". И для этого есть особые причины.

Новые комплексы, которые застройщик возводит в столице Беларуси, хорошо знают не только в стране, но и за рубежом. "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", Minsk World, а также бизнес-центр "Капитал Палас" уже неоднократно презентовались на различных международных выставочных площадках, в том числе в ОАЭ, Франции, Литве и Украине. И не случайно авторитетным жюри конкурса European Property Award проект Minsk World, в составе которого возводится и Минский международный финансовый центр, был признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы.

Многофункциональный комплекс Minsk World
Многофункциональный комплекс Minsk World

Но особый интерес инвесторов к минским новостройкам, безусловно, – в России. Близость двух стран, развивающих сотрудничество в рамках Союзного государства, общность экономических и культурных интересов, традиционно добрососедские отношения между нашими народами и самые широкие межнациональные связи тому причиной. Россиянам нравится в Беларуси. Настолько, что многие из них стремятся приобрести здесь недвижимость.

Взаимный интерес в экономике – это взаимная выгода. На выставке были подписаны соглашения с рядом крупнейших риэлтерских агентств России, которые получили официальную возможность представить на рынке этой страны жилую и коммерческую недвижимость в новостройках Минска, которые возводит "Дана Холдингз". И прежде всего – в комплексе Minsk World.

Именно в этом комплексе будет продавать жилую и коммерческую недвижимость агентство FS-Property. Генеральный директор риэлтерской компании Евгений Юр убежден, что белорусский рынок недвижимости интересен клиентам.

Евгений Юр, генеральный директор риэлтерской компании FS-Property
Евгений Юр, генеральный директор риэлтерской компании FS-Property

– Страна успешно развивается, соблюдаются законы, обеспечивается высокий уровень безопасности, безопасности жизни в том числе. Поэтому для инвесторов Минск безусловно интересен. А еще потому, что ценообразование в Минске гораздо интереснее, чем в Москве – цены существенно ниже. Кроме того, Минск имеет ряд преимуществ перед Москвой. Это настоящий европейский город, он красив, комфортен, уютен. Здесь нет таких пробок, как в Москве. И хотя сам по себе город большой, с населением почти 2 миллиона человек, благодаря хорошему транспортному обеспечению быстро добраться можно в любую точку, – говорит руководитель компании.

По его словам, запрос в России на белорусскую недвижимость есть, но его нужно наращивать совместными усилиями с партнерами. Прекрасный пример конкурентного преимущества – рассрочка сроком на 100 месяцев. Это финансовый инструмент, который предлагается застройщиком.

– Рассрочка делает инвестиции в новостройки Минска привлекательными и перспективными. В Москве такого нет, и именно поэтому нас заинтересовала эта опция, которая очень отличается от тех предложений, которые существуют на нашем рынке, – подчеркнул Евгений Юр.

А Сергей Зайцев прилетел на выставку в Москву из Тюмени. Именно там расположен головной офис крупнейшего в России агентства "Этажи" – региональной поначалу компании, которая стала лидером всего рынка восточной соседки. К слову, в начале мая международный офис "Этажей" переедет в столицу – так компании будет просто удобнее работать с клиентами. Наш собеседник – заместитель генерального директора компании.

Сергей Зайцев, заместитель генерального директора агентства "Этажи"
Сергей Зайцев, заместитель генерального директора агентства "Этажи"

– Офисы нашей компании расположены по территории всей Российской Федерации. И с недавних пор мы стали фиксировать желание наших клиентов покупать недвижимость не только в России, но и за ее пределами. У нас стали активно появляться такие заявки. Мы стали закрывать сделки в Турции, сейчас готова первая сделка на территории Объединенных Арабских Эмиратов. И в этом ряду появился весомый запрос на недвижимость в Беларуси. Теперь во взаимодействии с "Дана Холдингз" будем это желание реализовывать, – рассказывает Сергей Зайцев.

Минск, считает представитель агентства, – это большой развитый город. Обычно у покупателей из Росси есть две основные причины, чтобы приобрести недвижимость в белорусской столице.

– Первая – они были в Минске и знают этот город. Поэтому стремятся купить там квартиру. Может быть, кто-то хочет вернуться на родину или переехать поближе к родственникам, то есть это конкретное желание жить в Минске. А второй сценарий – это инвесторы. Они покупают недвижимость под гарантии той компании, которая ее продает. И для них уже не так важна даже сама локация – им важно надежно вложить деньги, – считает Сергей Зайцев.

Компания "Этажи" и "Дана Холдингз" подписали соглашение о сотрудничестве, и работа началась.

– Сейчас у нас стартует рекламная кампания, которая запускается на всю Россию. И это позволит клиентам, которые заинтересованы в такой сделке, ее осуществить, – подчеркнул Сергей Зайцев.

Учредитель и генеральный директор агентства "Авангард Недвижимость" Арман Барекян, который тоже подписал соглашение с "Дана Холдингз", признался, что для него сотрудничество с белорусским застройщиком – очень личная история. Так получилось, что Арман более 10 лет прожил в Минске начиная со студенческих лет, и сохранил очень трепетное отношение и к Республике Беларусь, и к ее людям.

Арман Барекян, учредитель и генеральный директор агентства "Авангард Недвижимость"
Арман Барекян, учредитель и генеральный директор агентства "Авангард Недвижимость"

– Нами было принято решение работать на белорусском рынке. У этого сотрудничества, несомненно, есть большие перспективы. Во-первых, комплексы, которые строит "Дана Холдингз", привлекают своей красотой и современностью. Это проекты европейского уровня, которые строятся в самом центре Минска, и этим объясняется их популярность. Во-вторых, для россиян интересны ценовые условия. В-третьих, высока инвестиционная привлекательность этой недвижимости. Имея такую локацию, и жилые, и коммерческие помещения легко сдать в аренду, при этом окупаемость таких проектов довольно быстрая. Ведь доходность этой недвижимости всегда выше валютных банковских депозитов. Мы приложим максимум усилий, чтобы найти в Росси немало клиентов на это предложение, – заявил Арман Барекян.

Учредитель и генеральный директор агентства "Авангард Недвижимость" Арман Барекян подписал соглашение с "Дана Холдингз"
Учредитель и генеральный директор агентства "Авангард Недвижимость" Арман Барекян подписал соглашение с "Дана Холдингз"

На стенде "Дана Холдингз" представители застройщика с удовольствием встретили и давних знакомых – тех покупателей, которые уже успели оценить преимущества покупки недвижимости в Беларуси. Например, москвичка Анна Хабарова вполне может считаться авторитетным экспертом в этой области!

– Меня с "Дана Холдингз" связывает длительное и успешное сотрудничество. Пять лет назад у меня появилась возможность приобрести в Минске квартиру в том комплексе, который строила эта компания, – в комплексе "Маяк Минска". Я была приятно удивлена качеством строительства, а также той инфраструктурой, которая создавалась. Мне очень нравится бульвар Пикассо, фонтан "Дана Танец", и оправдывает все ожидания очень импонирует, что рядом – огромный торговый центр, который предлагает весь спектр необходимых людям услуг, – рассказала Анна Владимировна.

Анна Хабарова уже оценила преимущества покупки недвижимости в Беларуси
Анна Хабарова уже оценила преимущества покупки недвижимости в Беларуси

Квартиру женщина сдает, но иногда в Минск приезжают ее родители-пенсионеры, которым очень нравится в белорусской столице. Образ жизни здесь более спокойный и размеренный, чем в Москве – гораздо комфортнее! Так что жилье в "Маяке Минска" она рассматривает как очень удачную инвестицию.

– Когда видишь, какие комплексы сейчас в процессе строительства, аппетит приходит во время еды! Хотелось бы еще одну квартиру купить. Когда ситуация с пандемией устаканиться, вполне возможно, что я приду к этому решению, – улыбается покупатель.

Еще пример – предприниматель из Москвы Сергей Высоцкий успел приобрести в комплексе Minsk World уже три квартиры! А в "Маяке Минска" купил коммерческое помещение – под магазин арабской парфюмерии. И очень доволен принятым решением.

Сергей Высоцкий, предприниматель
Сергей Высоцкий, предприниматель

– Беларусь, находясь в центре Европы, имеет большие перспективы для бизнеса. Сейчас вложения в недвижимость наиболее выгодные. Любые валюты обесцениваются, а недвижимость – нет. В Москве она выросла в космические разы. Та же тенденция и в Беларуси. Мы, предприниматели, рассчитываем перспективы, и я уверен, что эти покупки будут выгодны, – уверен Сергей.

С партнерами, рассказал бизнесмен, он рассмотрел очень много предложений по белорусской недвижимости.

– Мы перелопатили весь Минск. Остановились на Minsk World – нам здесь нравится соотношение цены и качества. Строительство идет очень быстро, и вполне возможно, что вскоре мы расширим свою недвижимость в Беларуси, – делится планами предприниматель.

Высокий интерес к проектам в белорусской столице с российской стороны был прогнозируем, но успех участия в престижной московской выставке все равно впечатляет, признался председатель Совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров "Дана Холдингз"
Вибор Мулич, председатель Совета директоров "Дана Холдингз"

– Наша компания регулярно участвует в крупных международных выставках недвижимости, представляя комплексы, которые возводятся в Минске. Moscow International Property Show – это хорошая возможность показать привлекательность комплексов Minsk World и "Парк Челюскинцев" на рынке России и других стран ЕАЭС. И мы удовлетворены тем, что нам удалось подписать соглашения о сотрудничестве с рядом крупнейших риэлторских агентств, – сказал представитель крупнейшего застройщика.

Интерес к внешнему инвестированию понятен.

– В строительство мы вкладываем много средств. В "Парке Челюскинцев", например, квартиры продаются в уже сданных домах. Сотни миллионов долларов вложены в Minsk World. Поэтому нам интересны иностранные инвестиции. И это не обязательно миллионные вложения крупных компаний. Покупка иностранцами квартир в белорусской столице – это тоже инвестиция в экономику нашей страны. Это деньги, которые будут работать в Беларуси, – уверен Вибор Мулич.

Тем более, что именно сейчас начинается наиболее благоприятный инвестиционный период!

– В постковидный период мировая экономика будет расти. И наиболее удачное время для инвестиций – в самом начале роста, что обеспечивает максимальную прибыль. Беларусь не останавливала экономику, и это было правильным решением. Сохранены рабочие места, промышленный потенциал. И сейчас наши многофункциональные комплексы – это выгодные инвестиции для капитала на растущем рынке, – сказал Вибор Мулич, комментируя подписанные соглашения.

Выставка MIPS – это шумные, напряженные, яркие, но всего два дня. А вот эффект от участия в таких форумах исчисляется годами. Минск с каждым днем становится все более привлекательным для инвесторов, и новый ориентир для российского рынка уже задан – сардэчна запрашаем у Minsk World!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка недвижимость сотрудничество строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото Минэнерго Каранкевич: участие в субботнике - хорошая возможность каждому внести вклад в благоустройство страны
Фото из архива Дожди и до +17°С ожидается в Беларуси 18 апреля
Фото из архива Работники КГК трудились на посадке леса и благоустройстве территорий
Фото из архива "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Будапешт и Ашхабад до 30 апреля, Алматы - до 16 мая
Трудовые акции в местах памяти помогают глубже понять ценность мира - Вольфович
Фото Белавиа "Белавиа" возобновляет рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский с 24 апреля
Главное
Лукашенко в день субботника высаживает деревья на своей малой родине в Александрии
Республиканский субботник проходит в Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1516 пациентов с COVID-19, выписаны 1489
Minsk World: Инвестиционный интерес - на международном уровне
Топ-новости
Лукашенко рассказал, почему приехал на субботник именно в Александрию на свою малую родину
ФОТОФАКТ: Республиканский субботник проходит в Беларуси
Трудовые акции в местах памяти помогают глубже понять ценность мира - Вольфович
Продукция "Коммунарки" подтверждает звание лучшей
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Чеботарь: в промышленности сделаем ставку на местное сырье
В Витебске во время субботника заложили новый парк
"Белавиа" возобновляет рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский с 24 апреля
В Беларуси приняты меры по поддержке отечественного кинопроизводства
Госстандарт утвердил правила разработки и утверждения национальных эталонов единиц величин
Макей рассказал послам Франции и Германии о принципах Беларуси в партнерстве
И электробус тоже. Российский экологический оператор оценил новинки МАЗа
Дорожную разметку в Минске будут наносить сегодня на пр.Победителей и МКАД
Мишустин приехал в Минск по поручению Путина, чтобы рассмотреть "одну из важнейших наших проблем"
Ограничения на проведение забастовок прописаны в законодательстве практически всех стран - Орда
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.