Minsk World: Инвестиционный интерес - на международном уровне

В Москве два дня, 16 и 17 апреля, работает Moscow International Property Show – крупнейшая в регионе Восточной Европы традиционная международная выставка зарубежной недвижимости. Наряду с уже привычными пляжными апартаментами в Греции или на Кипре на этот раз особым интересом инвесторов пользовались многофункциональные жилые комплексы в Минске, которые были представлены "Дана Холдингз". И для этого есть особые причины.

Новые комплексы, которые застройщик возводит в столице Беларуси, хорошо знают не только в стране, но и за рубежом. "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", Minsk World, а также бизнес-центр "Капитал Палас" уже неоднократно презентовались на различных международных выставочных площадках, в том числе в ОАЭ, Франции, Литве и Украине. И не случайно авторитетным жюри конкурса European Property Award проект Minsk World, в составе которого возводится и Минский международный финансовый центр, был признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы.

Многофункциональный комплекс Minsk World

Но особый интерес инвесторов к минским новостройкам, безусловно, – в России. Близость двух стран, развивающих сотрудничество в рамках Союзного государства, общность экономических и культурных интересов, традиционно добрососедские отношения между нашими народами и самые широкие межнациональные связи тому причиной. Россиянам нравится в Беларуси. Настолько, что многие из них стремятся приобрести здесь недвижимость.

Взаимный интерес в экономике – это взаимная выгода. На выставке были подписаны соглашения с рядом крупнейших риэлтерских агентств России, которые получили официальную возможность представить на рынке этой страны жилую и коммерческую недвижимость в новостройках Минска, которые возводит "Дана Холдингз". И прежде всего – в комплексе Minsk World.

Именно в этом комплексе будет продавать жилую и коммерческую недвижимость агентство FS-Property. Генеральный директор риэлтерской компании Евгений Юр убежден, что белорусский рынок недвижимости интересен клиентам.

Евгений Юр, генеральный директор риэлтерской компании FS-Property

– Страна успешно развивается, соблюдаются законы, обеспечивается высокий уровень безопасности, безопасности жизни в том числе. Поэтому для инвесторов Минск безусловно интересен. А еще потому, что ценообразование в Минске гораздо интереснее, чем в Москве – цены существенно ниже. Кроме того, Минск имеет ряд преимуществ перед Москвой. Это настоящий европейский город, он красив, комфортен, уютен. Здесь нет таких пробок, как в Москве. И хотя сам по себе город большой, с населением почти 2 миллиона человек, благодаря хорошему транспортному обеспечению быстро добраться можно в любую точку, – говорит руководитель компании.

По его словам, запрос в России на белорусскую недвижимость есть, но его нужно наращивать совместными усилиями с партнерами. Прекрасный пример конкурентного преимущества – рассрочка сроком на 100 месяцев. Это финансовый инструмент, который предлагается застройщиком.

– Рассрочка делает инвестиции в новостройки Минска привлекательными и перспективными. В Москве такого нет, и именно поэтому нас заинтересовала эта опция, которая очень отличается от тех предложений, которые существуют на нашем рынке, – подчеркнул Евгений Юр.

А Сергей Зайцев прилетел на выставку в Москву из Тюмени. Именно там расположен головной офис крупнейшего в России агентства "Этажи" – региональной поначалу компании, которая стала лидером всего рынка восточной соседки. К слову, в начале мая международный офис "Этажей" переедет в столицу – так компании будет просто удобнее работать с клиентами. Наш собеседник – заместитель генерального директора компании.

Сергей Зайцев, заместитель генерального директора агентства "Этажи"

– Офисы нашей компании расположены по территории всей Российской Федерации. И с недавних пор мы стали фиксировать желание наших клиентов покупать недвижимость не только в России, но и за ее пределами. У нас стали активно появляться такие заявки. Мы стали закрывать сделки в Турции, сейчас готова первая сделка на территории Объединенных Арабских Эмиратов. И в этом ряду появился весомый запрос на недвижимость в Беларуси. Теперь во взаимодействии с "Дана Холдингз" будем это желание реализовывать, – рассказывает Сергей Зайцев.

Минск, считает представитель агентства, – это большой развитый город. Обычно у покупателей из Росси есть две основные причины, чтобы приобрести недвижимость в белорусской столице.

– Первая – они были в Минске и знают этот город. Поэтому стремятся купить там квартиру. Может быть, кто-то хочет вернуться на родину или переехать поближе к родственникам, то есть это конкретное желание жить в Минске. А второй сценарий – это инвесторы. Они покупают недвижимость под гарантии той компании, которая ее продает. И для них уже не так важна даже сама локация – им важно надежно вложить деньги, – считает Сергей Зайцев.

Компания "Этажи" и "Дана Холдингз" подписали соглашение о сотрудничестве, и работа началась.

– Сейчас у нас стартует рекламная кампания, которая запускается на всю Россию. И это позволит клиентам, которые заинтересованы в такой сделке, ее осуществить, – подчеркнул Сергей Зайцев.

Учредитель и генеральный директор агентства "Авангард Недвижимость" Арман Барекян, который тоже подписал соглашение с "Дана Холдингз", признался, что для него сотрудничество с белорусским застройщиком – очень личная история. Так получилось, что Арман более 10 лет прожил в Минске начиная со студенческих лет, и сохранил очень трепетное отношение и к Республике Беларусь, и к ее людям.

Арман Барекян, учредитель и генеральный директор агентства "Авангард Недвижимость"

– Нами было принято решение работать на белорусском рынке. У этого сотрудничества, несомненно, есть большие перспективы. Во-первых, комплексы, которые строит "Дана Холдингз", привлекают своей красотой и современностью. Это проекты европейского уровня, которые строятся в самом центре Минска, и этим объясняется их популярность. Во-вторых, для россиян интересны ценовые условия. В-третьих, высока инвестиционная привлекательность этой недвижимости. Имея такую локацию, и жилые, и коммерческие помещения легко сдать в аренду, при этом окупаемость таких проектов довольно быстрая. Ведь доходность этой недвижимости всегда выше валютных банковских депозитов. Мы приложим максимум усилий, чтобы найти в Росси немало клиентов на это предложение, – заявил Арман Барекян.

Учредитель и генеральный директор агентства "Авангард Недвижимость" Арман Барекян подписал соглашение с "Дана Холдингз"

На стенде "Дана Холдингз" представители застройщика с удовольствием встретили и давних знакомых – тех покупателей, которые уже успели оценить преимущества покупки недвижимости в Беларуси. Например, москвичка Анна Хабарова вполне может считаться авторитетным экспертом в этой области!

– Меня с "Дана Холдингз" связывает длительное и успешное сотрудничество. Пять лет назад у меня появилась возможность приобрести в Минске квартиру в том комплексе, который строила эта компания, – в комплексе "Маяк Минска". Я была приятно удивлена качеством строительства, а также той инфраструктурой, которая создавалась. Мне очень нравится бульвар Пикассо, фонтан "Дана Танец", и оправдывает все ожидания очень импонирует, что рядом – огромный торговый центр, который предлагает весь спектр необходимых людям услуг, – рассказала Анна Владимировна.

Анна Хабарова уже оценила преимущества покупки недвижимости в Беларуси

Квартиру женщина сдает, но иногда в Минск приезжают ее родители-пенсионеры, которым очень нравится в белорусской столице. Образ жизни здесь более спокойный и размеренный, чем в Москве – гораздо комфортнее! Так что жилье в "Маяке Минска" она рассматривает как очень удачную инвестицию.

– Когда видишь, какие комплексы сейчас в процессе строительства, аппетит приходит во время еды! Хотелось бы еще одну квартиру купить. Когда ситуация с пандемией устаканиться, вполне возможно, что я приду к этому решению, – улыбается покупатель.

Еще пример – предприниматель из Москвы Сергей Высоцкий успел приобрести в комплексе Minsk World уже три квартиры! А в "Маяке Минска" купил коммерческое помещение – под магазин арабской парфюмерии. И очень доволен принятым решением.

Сергей Высоцкий, предприниматель

– Беларусь, находясь в центре Европы, имеет большие перспективы для бизнеса. Сейчас вложения в недвижимость наиболее выгодные. Любые валюты обесцениваются, а недвижимость – нет. В Москве она выросла в космические разы. Та же тенденция и в Беларуси. Мы, предприниматели, рассчитываем перспективы, и я уверен, что эти покупки будут выгодны, – уверен Сергей.

С партнерами, рассказал бизнесмен, он рассмотрел очень много предложений по белорусской недвижимости.

– Мы перелопатили весь Минск. Остановились на Minsk World – нам здесь нравится соотношение цены и качества. Строительство идет очень быстро, и вполне возможно, что вскоре мы расширим свою недвижимость в Беларуси, – делится планами предприниматель.

Высокий интерес к проектам в белорусской столице с российской стороны был прогнозируем, но успех участия в престижной московской выставке все равно впечатляет, признался председатель Совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров "Дана Холдингз"

– Наша компания регулярно участвует в крупных международных выставках недвижимости, представляя комплексы, которые возводятся в Минске. Moscow International Property Show – это хорошая возможность показать привлекательность комплексов Minsk World и "Парк Челюскинцев" на рынке России и других стран ЕАЭС. И мы удовлетворены тем, что нам удалось подписать соглашения о сотрудничестве с рядом крупнейших риэлторских агентств, – сказал представитель крупнейшего застройщика.

Интерес к внешнему инвестированию понятен.

– В строительство мы вкладываем много средств. В "Парке Челюскинцев", например, квартиры продаются в уже сданных домах. Сотни миллионов долларов вложены в Minsk World. Поэтому нам интересны иностранные инвестиции. И это не обязательно миллионные вложения крупных компаний. Покупка иностранцами квартир в белорусской столице – это тоже инвестиция в экономику нашей страны. Это деньги, которые будут работать в Беларуси, – уверен Вибор Мулич.

Тем более, что именно сейчас начинается наиболее благоприятный инвестиционный период!

– В постковидный период мировая экономика будет расти. И наиболее удачное время для инвестиций – в самом начале роста, что обеспечивает максимальную прибыль. Беларусь не останавливала экономику, и это было правильным решением. Сохранены рабочие места, промышленный потенциал. И сейчас наши многофункциональные комплексы – это выгодные инвестиции для капитала на растущем рынке, – сказал Вибор Мулич, комментируя подписанные соглашения.

Выставка MIPS – это шумные, напряженные, яркие, но всего два дня. А вот эффект от участия в таких форумах исчисляется годами. Минск с каждым днем становится все более привлекательным для инвесторов, и новый ориентир для российского рынка уже задан – сардэчна запрашаем у Minsk World!

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