Minsk World продолжает радовать жильцов! Новоселье празднуют в чемпионском доме "Пекин"!

В многофункциональном комплексе Minsk World – снова праздник! Готовый дом "Пекин" в квартале "Чемпионов" встречает жильцов! Клиенты получают ключи от новеньких апартаментов и уже планируют ремонт! Хотите также?

В шикарной новостройке осталось несколько квартир! Узнать подробнее вы можете у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

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В доме "Пекин" всех жильцов ждёт комфорт чемпионского класса! Новостройка получила своё имя в честь столицы проведения XXIX Олимпийских игр, которые прошли в августе 2008 года. Тогда белорусские спортсмены завоевали 13 медалей: 3 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград.

Так выглядит лобби дома "Пекин"

Оценить эту локацию по достоинству смогут и автомобилисты, и пешеходы. Одна из границ квартала "Чемпионов" - улица Аэродромная. По ней будет удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАД. В нескольких минутах ходьбы находится станция метро "Ковальская Слобода" и остановки наземного транспорта, а в центре комплекса стоится станция "Аэродромная".

К слову, в соседнем квартале уже работает вместительный многоуровневый паркинг. Здесь можно оставить машину и не волноваться о её сохранности

Оценить локацию смогут и автомобилисты, и пешеходы

Через дорогу от квартала "Чемпионов" появится Международный финансовый центр и крупный торгово-развлекательный центр. Так что приобретение недвижимости в таком квартале – это ещё и возможность в будущем жить рядом с местом работы.

Так будут выглядеть пять башен Международного финансового центра

Рядом с МФЦ появится торгово-развлекательный центр

Выбор в пользу инфраструктуры и транспортной доступности сделала семья клиентки Анастасии.

"Нам очень понравилось месторасположение: близость к метро, к улице Аэродромной, выезд в сторону Денисовской", - пояснила она.

Анастасия пришла на приёмку вместе с дочерью

В квартале запроектирована школа и это тоже несомненный плюс: когда дочка подрастёт, её можно будет отпускать на занятия одну и не волноваться за неё. Удобно и то, что на первом этаже находятся коммерческие помещения.

"Мы выбирали просторную квартиру с большими окнами. Также для нас была приоритетна готовность, хотели сделать ремонт побыстрее и переехать", - рассказала Анастасия.

Именно поэтому свободная планировка для неё – это большой плюс, простор для фантазии и возможность сделать с нуля интерьер таким, как хочется.

Дом "Пекин" - пятисекционный, угловой, с квартирами свободной планировки. Лоджии и панорамное остекление делают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

В каждом лобби Minsk World есть санитарная комната

Жителей дома "Пекин" встречает огромное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой, где можно воспользоваться пеленальным столиком и лапомойкой для домашних животных. В лобби есть просторные тамбуры, где можно оставить детскую коляску или велосипед.

Во дворе – детские и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Идеальное место для детей и взрослых!

Детские и спортивные площадки с современным покрытием

Оценить по достоинству инфраструктуру квартала успел клиент Захар – он два года жил в соседнем доме.

"Приятный квартал, район, здесь живёт огромное количество знакомых, все рано или поздно сюда переедут. Я доволен, мне нравится". – поделился впечатлениями мужчина.

Захар два года жил в доме по соседству

"Рядом здесь находится метро и главная транспортная развязка, поэтому расположение дома очень удобное. Слышал, что в комплексе уже проектируются поликлиники, открылся новый детский сад. Для соседей с детьми это тоже огромный плюс", - добавил он.

На первом этаже дома – коммерческие помещения

Нравится местоположение комплекса и Виталию: удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАДа.

Виталию нравится концепция "город в городе"

"Но самое главное, комплекс мне нравится тем, что тут будет "город в городе" - вся инфраструктура абсолютно новая: от торговых центров до тротуаров", - рассказал он.

В Minsk World сбываются мечты!

В основе строительства многофункционального комплекса Minsk World действительно лежит концепция "15-минутного города", по которой все необходимые объекты инфраструктуры будут в пешей или велосипедной доступности. Эта концепция популярна в Европе, но о такой инфраструктуре как в Minsk World жителям многих мегаполисов остаётся только мечтать.

Minsk World – здесь мечты становятся реальностью!

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