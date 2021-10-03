Минская ГАИ рассказала, где сегодня работают мобильные датчики контроля скорости

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 12.00 до 24.00 мобильные контролеры включены на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч); пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч); Партизанскому проспекту, 75 (60 км/ч); ул.Орловской, 80 (60 км/ч); пр.Пушкина, 55 (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); 19-м км МКАД (90 км/ч); 53-м км МКАД (90 км/ч); 41-м км МКАД (90 км/ч); 17-м км МКАД (90 км/ч).
Кроме того, c 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).
ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-