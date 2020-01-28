Минская команда прошла отбор на ЧМ по "Что? Где? Когда?"

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебская команда "Штандарт" обошла команду Максима Поташева на отборочном турнире чемпионата мира по "Что? Где? Когда?", а лучшими из белорусов стали минчане "Хронически разумные United". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель интеллектуального клуба Центра культуры "Витебск" Алексей Галкин.

25-26 января на базе Полоцкого государственного университета проходил VII Международный турнир по интеллектуальным играм "Славянка - 2020". Участвовали 28 лучших команд из Беларуси и России, которые таким образом проходили отбор на чемпионат мира по спортивной версии игры "Что? Где? Когда?". Он состоится в этом году в Узбекистане.

"Уровень команд был очень серьезный. Только представьте: среди участников - магистр игры "Что? Где? Когда?", четырехкратный обладатель приза "Хрустальная сова" Максим Поташев, обладатель "Хрустальной совы" Борис Белозеров, знатоки московского телевизионного элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Ким Галачян, Михаил Карпук, Дарья Соловей и многие другие, - отметил Алексей Галкин. - Приятно отметить, что витебская команда "Штандарт" обошла команду Максима Поташева в игре "Что? Где? Когда?", а также стала одним из победителей игры "Децибаллы" на турнире. "Хронически разумные United" стала лучшей белорусской командой и получила право сыграть на чемпионате мира в Узбекистане".

Главным же победителем и обладателем путевки на чемпионат мира стала московская команда "Разведка боём".

Организаторами турнира выступили клуб интеллектуальных игр "Платиновая Сова" ОАО "АСБ Беларусбанк", Витебский облисполком и Полоцкий райисполком, Витебский областной комитет ОО "БРСМ" и партнеры.-0-