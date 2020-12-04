Минская область лидирует среди регионов по росту запаса СИЗов для работников здравоохранения

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область лидирует среди регионов страны по динамике роста запаса СИЗов для работников здравоохранения, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения (БПРЗ).

По данным технической инспекции труда БПРЗ, за неделю учреждения здравоохранения области более чем на треть увеличили запас медицинских масок, на 13% - медицинских одноразовых перчаток, на 8% - санитарной одежды.

Запас средств индивидуальной защиты работников здравоохранения пополняется и в целом по стране, демонстрируя рост 5-10%.

По информации главного технического инспектора труда Республиканского комитета БПРЗ Людмилы Морозовой, на сегодня в организациях и учреждениях здравоохранения в наличии около 820 тыс. единиц санитарной одежды, свыше 550 тыс. защитных костюмов, почти 15,5 млн медицинских одноразовых масок, 170 тыс. защитных очков, почти 1,3 млн респираторов, свыше 16,5 млн перчаток. Увеличилось количество медицинских шапочек и бахил. Кроме того, в медучреждениях есть свыше 740 тыс. л дезинфицирующих и антисептических средств.

Белорусский профсоюз работников здравоохранения продолжает оказывать нанимателям безвозмездную (спонсорскую) помощь по приобретению средств защиты для работников отрасли. В частности, Гомельский обком предоставил такую помощь пяти учреждениям на общую сумму Br15 тыс.-0-