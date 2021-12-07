"Минские научные чтения" пройдут 9 декабря в БГТУ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV международная научно-техническая конференция "Минские научные чтения-2021" на тему "Передовые технологии и материалы будущего" пройдет 9 декабря в Белорусском государственном технологическом университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Конференция ставит целью стимулировать контакты и обмен мнениями по вопросам интеграции в научно-технологической и образовательной сферах Беларуси и России между специалистами, работающими в сфере инноваций, науки, образования, индустрии, стимулировать молодых исследователей в области генерации новых технологий и техники, продуктов и услуг. Тематика дискуссий охватывает вопросы развития интеграции в научно-технологическом и образовательном пространствах Союзного государства, в том числе развитие единого образовательного пространства, научно-технические программы Союзного государства, участие в реализации национальных проектов России, зеленая энергетика, новые технологии получения, накопления и хранения энергии, вторичные и возобновляемые ресурсы, цифровая экономика, IT-технологии и кибербезопасность, влияние информационных технологий на общество.

Организаторами конференции выступают Белорусский государственный технологический университет и представительство Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Беларусь.-0-