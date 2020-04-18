Минские общежития для студентов-медиков работают в обычном режиме - Минздрав

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские общежития для студентов-медиков работают в обычном режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В последние время отдельные интернет-ресурсы распространяют информацию, что студенты Белорусского государственного медицинского университета, работающие в учреждениях здравоохранения, якобы лишаются права проживания в общежитиях.

"Минздрав и ректорат БГМУ сообщают, что эта информация не соответствует действительности. Все общежития университета работают в штатном режиме, - отметили в пресс-службе. - Иногородние студенты-медики проживают в выделенных им (еще в начале учебного года) комнатах. Студенты, которые находились в самоизоляции, возвращаются к привычной жизни".

В качестве среднего и младшего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения Минска работают более 600 студентов БГМУ. При этом многие иногородние студенты, как правило, живут в общежитиях учреждения образования.-0-