Минские школьники и студенты встретились с послом Польши

21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Доме дружбы прошло заседание молодежного клуба "Юный дипломат", передает корреспондент БЕЛТА.
Состоялась встреча с послом Польши в Беларуси Артуром Михальским на тему "Роль дипломатии в укреплении дружбы между народами Беларуси и Польши". Школьники и студенты Минска задали польскому дипломату большое количество вопросов по истории, культуре, политическому развитию государства, а также его взаимодействии со странами в Европейском союзе. Артур Михальский подробно на них ответил и рассказал о роли Польши в Европейском союзе.
На мероприятии прозвучали польские стихи и песни, состоялась викторина, призванная проверить знания молодежи о Польше. Тем, кто лучше всех ответил на вопросы, вручили сувениры.-0-
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