Минские следователи поддержали автопробег "За мирную Беларусь!"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены общественного объединения следователей города Минска сегодня приняли участие в историко-патриотическом автопробеге "За мирную Беларусь!". Дата выбрана неслучайно - именно в этот день в 1942 году был образован Центральный штаб партизанского движения, сообщили БЕЛТА в УСК по Минску.

Учитывая символичность даты, маршрут тоже был тематически проработан: члены объединения - следователи УСК по городу Минску отправились в военно-исторический комплекс "Партизанский лагерь" в Дзержинском районе. Всего в автопробеге приняли участие более 100 человек, а колонна из почти 30 автомобилей растянулась на 200 м.

Старт был дан с парковки в деревне Щомыслица Минского района. Далее в программе мероприятия - возложение цветов к мемориалу партизанам, экскурсия по двум военно-историческим комплексам - "Партизанский лагерь" и "Старая граница". А затем работники Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны организовали для детей членов столичного объединения следователей зоны активностей с тематическими конкурсами.

"Мы считаем, что забывать подвиг партизан нельзя, именно они внесли значительный вклад в победу над фашистской Германией. Цель сегодняшнего мероприятия - прикоснуться к истории, показать, чем и как жили партизаны в те страшные годы войны. Уверен, что данная акция надолго останется в памяти участников", - отметил временно исполняющий обязанности заместителя начальника УСК по городу Минску Сергей Келбас.

Это первое подобное мероприятие таких масштабов не только УСК по Минску, но и среди областных управлений, добавили в отделе информации и связи с общественностью УСК. Оно также приурочено к 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.-0-

Фото УСК по Минску