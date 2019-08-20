Минские спасатели заняли первое место на соревнованиях в Польше

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда, в которую вошли работники Минского городского управления МЧС, одержала победу на IX Международных соревнованиях Firefighter Combat Challenge ("Сильнейший пожарный спасатель") в Польше. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Минские спасатели заняли первое место в общекомандном зачете. На втором и третьем местах - коллеги из Польши и Украины соответственно. "Победители и призеры соревнований определялись в следующих номинациях: командный зачет (сумма времени лучших 3 индивидуальных результатов), личный зачет у мужчин и женщин, тандем (мужчины), тандем-микс (мужчины-женщины), командная эстафета", - рассказали в МЧС.
В Firefighter Сombat Сhallenge принимали участие более 120 человек, представляющих 22 команды аварийно-спасательных ведомств, в том числе из Австрии, Великобритании, Чехии, ФРГ.
Соревнования прошли 16-17 августа в городе Колобжег. В МЧС отметили, что впервые в истории, а Firefighter Сombat Сhallenge проводится с середины 80-х годов минувшего столетия, первенство проводилось на песчаном пляже, что стало неожиданностью для спортсменов.-0-
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