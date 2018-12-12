Минский хладокомбинат №1 возрождает традиции Радзивиллов

Трехлетие начала выпуска мясной соленой продукции отметил недавно филиал "Минский хладокомбинат №1" КУП "Торговый центр Радзивилловский", получивший на прошлой неделе Гран-при премии "Лидер потребительского рынка".

Солонину по традиционным белорусским рецептам филиал "Минский хладокомбинат №1" КУП "Торговый центр Радзивилловский" начал выпускать 1 декабря 2015 года, когда на предприятии открылся цех производства мясной продукции. Коллектив поставил перед собой амбициозную задачу - обеспечить покупателей особенной мясной продукцией, сочетающей в себе не только современные технологии, но и старобелорусские традиции.

Изучив историю рода Радзивиллов, технологи цеха наткнулись на интересную информацию: в Несвижском замке традиционно занимались засаливанием мясных запасов на зиму, а при большой и удачной охоте для сохранения мяса дичи его засаливали в больших деревянных бочках. Поэтому солонина была "фирменным" блюдом на столах Радзивиллов.

Продолжая традиции Радзивиллов, коллектив цеха разработал широкий ассортимент рецептов засола мяса, имеющих различные составы смесей, специй и условий выдерживания продукта. Каждый отдельный рецепт обладает неповторимым вкусом и ароматом, что очень важно для этого вида мясной продукции.

Используя оригинальные рецепты, подбор специй и пряностей, удалось найти оптимальный вкус соленой продукции. С тех пор предприятие работает под девизом "Засолено по-домашнему!", применяя традиционный старобелорусский сухой метод посола, который позволяет добиться изумительного вкуса и продолжительного сохранения качества продукта.

Качество продукции по достоинству оценили потребители и эксперты. 5 декабря "Минский хладокомбинат №1" получил Гран-при премии "Лидер потребительского рынка-2018" в номинации "Лучший производитель мясной соленой продукции".

Ассортимент продукции "Минского хладокомбината № 1" разнообразен: от кускового мяса до кусковой грудинки, от измельченной свинины в оболочке до измельченного шпика в оболочке. Потребитель может легко найти продукт на любой вкус - для любителей изысков идеально подойдет филей "Весенний" или шея "Полесская", для ценителей традиционного мяса - лопатка "Домашний рецепт" или кумпячок "Домашний рецепт", для любителей мясца с салом по вкусу придется "Филей домашний" или "Ковалочек белорусский". Традиционными, по зову предков, в рационе белорусов являются грудинка "По-деревенски" и шпик "По-деревенски". На достойном уровне потребитель оценивает фирменные продукты свинину "Радзивилловская" в оболочке и свинину "Акварель". Они подойдут для любителей намазать солонину на хлебушек и скушать бутерброд. Не стоит также забывать и про уже ставшие народными продукты в оболочке - грудинку "С полесскими травами" и смалец "Сялянский".

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