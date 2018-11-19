Минский клуб супруг послов проведет рождественскую благотворительную ярмарку

19 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Минский международный женский клуб супруг послов, дипломатов и иностранных представителей 2 декабря проведет в белорусской столице ежегодную Международную рождественскую благотворительную ярмарку, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Клуб осуществляет широкую гуманитарную и благотворительную деятельность. В частности, оказывает социальную поддержку и помощь многодетным семьям, тяжелобольным детям и людям с инвалидностью. В рамках этой деятельности и организуется международная рождественская ярмарка. Вход на мероприятие, которое состоится в гостинице "Ренессанс", бесплатный. На ярмарке для продажи будут представлены национальные сладости, угощения, выпечка и напитки, сувениры, картины, книги. Для гостей ярмарки организуется концертная программа, а также розыгрыш лотереи.

Все средства, вырученные от продажи национальных сувениров и лотерейных билетов, будут направлены на благотворительные проекты. -0-