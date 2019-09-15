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15 сентября 2019, 15:00

Минский полумарафон стартовал с экозабега

15 сентября в рамках Минского полумарафона прошел "нулевой забег". Его участниками стали волонтеры, поддержавшие инициативу по сбору питьевых бутылок во время полумарафона. Конечной точкой экозабега стала не финишная прямая, а питьевые пункты на карте маршрута. Таким способом наша страна анонсировала присоединение к международной экологической акции World Clean Up, которая пройдет 21 сентября.

Во время забега на скорость передвижения влияет каждый грамм веса. Даже пустая бутылка в руках может стать помехой для достижения желаемого результата. Поэтому на пути к финишной черте бегуны бросают бутылки на землю. Разбросанные упаковки не только мешают участникам, которые бегут следом, но и засоряют пространство города. В этом году бренд BONAQUA – питьевой партнер Минского полумарафона – инициировал сбор мусора прямо во время забегов участников на длинные дистанции.

"Часто после проведения марафонов жители города наблюдают разбросанные вдоль маршрута забега бутылки. В основном пластик концентрируется на близлежащих пешеходных дорожках, что мешает прохожим. Поэтому в этом году мы поставили задачу собрать каждую бутылку и заслуженно получить статус самого чистого полумарафона. Этой акцией мы поддерживаем одну из основных целей Системы Coca-Cola – к 2030 году обеспечить сбор и переработку мусора 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок",– отмечает Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

Для сбора мусора волонтерская команда BONAQUA использовала отдельные пакеты: одни – для бутылок, другие – для крышек. Такая сортировка пластика не случайна – все собранные крышки будут переданы в социально-экологический проект "Новая жизнь в обмен на крышечки", а бутылки из пластика отправятся на дальнейшую переработку.

Важность партнерства с брендом питьевой воды и особую значимость экологической акции подчеркнул председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский: "Установление партнерства с питьевым брендом – важный этап подготовки к полумарафону. Во время бега на длительные дистанции у человека увеличивается активность потоотделения, а значит, организм теряет много жидкости. Если потеря не восполняется, это приводит к нарушению метаболических процессов, резкому физическому переутомлению. Поэтому важно, чтобы необходимым количеством воды был обеспечен каждый участник полумарафона. Вот почему к выбору питьевого партнера мы как организаторы относимся очень серьезно. Также хочу поблагодарить волонтерскую команду BONAQUA за сбор бутылок во время забега, думаю, жители города это оценят".

Экозабег волонтеров был направлен на привлечение внимания ко всемирному движению по сбору мусора World Clean Up, к которому Беларусь присоединилась как страна-участник. Помимо мирового clean up, в начале октября пройдет республиканский – его компания Coca-Сola в Беларуси проведет совместно с Министерством природы, Министерством образования и Центром экологии и краеведения.

Помимо помощи в сборе пластиковых бутылок, питьевой партнер полумарафона собрал корпоративную команду для участия в полумарафоне. Сотрудники тренировались с Белорусской федерацией легкой атлетики и участвовали на всех трех дистанциях полумарафона. На стартовой площадке участники полумарафона также могли заметить амбассадоров проекта "Добрая авоська", который помогает трудоустроить женщин-инвалидов по зрению и сократить количество пластиковых пакетов.

"Мир без мусора" – глобальная стратегия Системы Coca-Cola. Это направление созвучно целям устойчивого развития Республики Беларусь, а также глобальным целям устойчивого развития ООН.

Справочно:

Команду волонтеров BONAQUA составили сотрудники Coca-Cola HBC в Беларуси, студенты и преподаватели МГЭИ имени А.Д. Сахарова, ФМО БГУ и выпускники международной программы Coca-Cola YouthEmpowered.

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