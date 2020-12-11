Минский тракторный завод откроет в БНТУ фирменный класс

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод откроет фирменный класс BELARUS в Белорусском национальном техническом университете. Об этом сказал генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня основания БНТУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Сейчас на кафедре "Трактор" готовится к открытию новый учебный класс BELARUS. В распоряжении преподавателей и студентов будет трактор модели 923.6 с двигателем Perkins, который создавался для европейского рынка. В качестве учебного пособия вуз уже получил кабину трактора модели 1523. Ее планируют оснастить специальными приборами, что позволит заниматься в интерактивном режиме", - отметил Виталий Вовк.

Учебный класс также оснастят коробкой перемены передач трактора BELARUS-3022 в разобранном виде, охладителем наддувочного воздуха для двигателей, отвечающих требованиям к экологии от ступени Stage-2 и выше, задним мостом модели 3022 и передним мостом трактора 3522. Сейчас идет оформление документов.

"Убежден, что совместными усилиями мы сможем сделать еще больше для того, чтобы белорусское машиностроение уверенно занимало лидирующие позиции не только на отечественном, но и мировом рынке", - сказал генеральный директор МТЗ.

Он добавил, что за последние пять лет на Минском тракторном заводе прошли практику более тысячи студентов БНТУ, по распределению на работу пришли почти 200 молодых специалистов. Только в прошлом году ряды тракторостроителей пополнили 40 выпускников вуза, в нынешнем - 39.

БНТУ к 100-летию организовал выставку техники, на которой Минский тракторный завод представил четыре модели: BELARUS-3023 c электромеханической трансмиссией, 450-сильный BELARUS-4522, BELARUS-2022 с дизельным двигателем и BELARUS-742.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга, кроме МТЗ, входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. На производстве работают свыше 16 тыс. человек, продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-