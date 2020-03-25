Минский завод виноградных вин - на Доске почета Октябрьского района столицы

В администрации Октябрьского района Минска в день рождения этого муниципального образования состоялось чествование предприятий и организаций, которые по итогам 2019 года внесли наибольший вклад в социально-экономическое развитие района. Победителем среди промышленных предприятий с вручением свидетельства о занесении на Доску почета района стало ЗАО "Минский завод виноградных вин".

Победителем среди промышленных предприятий с вручением свидетельства о занесении на Доску почета района стало ЗАО "Минский завод виноградных вин".

Вручая награды, глава администрации Геннадий Люботынский подчеркнул, что пока Доска почета района виртуальная - она существует лишь на сайте администрации. "Но уже в следующем году Доска почета будет установлена, и все увидят наших флагманов, лучшие трудовые коллективы промышленности, образования, здравоохранения, торговли и других сфер экономики", - пообещал Геннадий Люботынский.

Геннадий Люботынский, глава администрации Октябрьского района Минска

Генеральный директор Минского завода виноградных вин Иван Троцкий отметил, что для предприятия попасть на Доску почета - это большая честь. "Наш завод - единственное частное предприятие, которое занесено на районную Доску почета. И мы гордимся тем вкладом, который сумели внести в социально-экономическое развитие района и города", - отметил Иван Троцкий.

Иван Троцкий, генеральный директор Минского завода виноградных вин

ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках. В Минске организовано производство виноградных и шампанских вин, в Бресте - ликеро-водочных изделий и сидров, в Чашниках - спирта. Предприятие известно использованием самых передовых технологий. Доля экспорта - 26%, продукция поставляется в 27 стран мира.

Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших белорусских производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО "Минский завод виноградных вин" на протяжении многих лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

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Продукция Минского завода виноградных вин поставляется в 27 стран мира