Минское суворовское училище проведет дни открытых дверей

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском суворовском военном училище 27 ноября, 5 февраля и 30 апреля 2022 года пройдут дни открытых дверей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В программе дней встреча с командованием училища, ознакомление с условиями жизни и быта суворовцев, элементами учебно-материальной базы, разъяснение особенностей поступления в 2022 году.

На днях открытых дверей будут присутствовать начальники отделов и служб, педагоги, медицинские работники, которые смогут ответить на все интересующие вопросы в отношении начала и проведения приемной кампании, подачи и оформления документов для поступающих, проведения и подачи апелляций, особенностей при поступлении.

Справочную информацию по дням открытых дверей, особенностям поступления и подачи документов можно получить по телефонам: 8 (017) 363-04-78, 297-29-00 и на сайте Минского суворовского военного училища.-0-