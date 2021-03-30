Минское суворовское училище в день открытых дверей посетили около 600 человек

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В день открытых дверей Минское суворовское военное училище посетили около 600 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Училище гостеприимно распахнуло двери перед мальчишками, мечтающими об алых погонах, их родителями, родственниками, представителями", - рассказали в ведомстве.

Состоялась встреча с командованием училища, начальниками отделов и служб, педагогами, медицинскими работниками - специалистами, которые участвуют во вступительной кампании. Посетители смогли ознакомиться с условиями жизни и быта суворовцев, элементами учебно-материальной базы, лазерным тиром, спортивным залом, лингафонным кабинетом - заглянуть можно было в любой класс и помещение.

"Тем же, кому не удалось побывать в МСВУ, напоминаем: вступительная кампания стартует 3 мая. Прием документов продлится до 1 июня включительно. Вступительные испытания пройдут во второй половине июня", - добавили в Минобороны.-0-