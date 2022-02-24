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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Минсктранс" приостанавливает ежедневные рейсы Минск - Киев. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале предприятия, сообщает БЕЛТА.
"C 24 февраля государственное предприятие "Минсктранс" приостанавливает ежедневное выполнение рейсов по международному маршруту Минск - Киев временем отправления из Минска в 22.30, из Киева в 21.30", - говорится в сообщении.
Отправление автобуса из Киева сегодня в 12.00 по украинскому времени (13.00 - по белорусскому), а не в 21.30.-0-