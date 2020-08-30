30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минсктранс" рассказал, как сегодня ходит общественный транспорт в столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

С 13.55 до 16.10 автобусы №1, №69, №119 ехали по ул.Бобруйской, К.Цеткин, Немиге; №40, №73, №163 - по ул.Московской с разворотом на ул.Толстого, ул.Мясникова, Немиге; №23, №65 - с разворотом на РК Городской Вал; №50с - до ДС Дружная; №57 - по ул.Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, К.Цеткин. Движение автобусов №100, №115э, №300э было организовано по ул.Первомайской, Козлова; №123 - по ул.Бобруйской, Ленинградской, Свердлова; №127 - по ул.Свердлова, Кирова, Бобруйской. Изменения были связаны с перекрытием работниками ГАИ пр.Независимости (от ул.Московской до ул.Козлова).

С 15.00 движение автобусов №29, №44, №136 организовано по ул.Старовиленский тракт, ул.Орловской; №1, №69, №73, №91, №119с - по ул.Немига, Романовская Слобода, Тимирязева; №163 - по ул.Немига, Романовская Слобода, Кальварийской. Троллейбусы №39, №77 едут до ДС Масюковщина. С 16.10 автобусные маршруты №23, №65 следуют до РК Городской Вал. Это связано с перекрытием ГАИ пр.Победителей и ул.Городской Вал.-0-