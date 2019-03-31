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"Минсктранс" перевел маршруты в европейском направлении на летний график

Общество 31.03.2019 | 09:21
Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Минск /Корр. БЕЛА/. "Минсктранс" скорректировал график международных маршрутов в связи с тем, что страны Европы с 31 марта перешли на летнее время, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Минсктранс" теперь выполняет рейсы по маршрутам:

Минск-Каунас отправлением из Минска от АВ "Центральный" в 7.30 и 23.30 ежедневно, из Каунаса соответственно в 16.00 и в 18.40;

Минск-Варшава (через Барановичи и Брест) из Минска от АВ "Центральный" ежедневно в 6.10 и в 18.30 (вместо 19.30), из Варшавы ежедневно соответственно в 12.00 и 16.30;

Минск-Варшава (без заезда в Барановичи и Брест) отправлением от АВ "Центральный" ежедневно в 21.30 (вместо 22.00), из Варшавы ежедневно соответственно в 21.00;

Минск-Варшава через Белосток и аэропорт Модлин отправлением от АВ "Центральный" в 8.00 ежедневно (с прибытием в Варшаву в 18.00), из Варшавы в 19.30 (будет прибывать в Минск в 7.30);

Минск-Варшава без заезда в Тересполь отправлением от АВ "Центральный" в 0.10 по пятницам, субботам, воскресеньям (с прибытием в Варшаву в 9.50), из Варшавы в 23.00 по пятницам, субботам, воскресеньям (с прибытием в Минск в 10.30);

Минск-Вильнюс отправлением из Минска от АВ "Центральный" в 8.30, 9.30, 11.00 и 12.00 ежедневно, в 1.35 по воскресеньям и понедельникам, из Вильнюса соответственно в 14.00,16.00, 17.30 и 18.00 ежедневно, в 17.00 по воскресеньям, в 8.00 по понедельникам;

Минск-Рига через Вильнюс от АВ "Центральный" в 22.00 ежедневно (будет прибывать в Ригу в 7.00 вместо 6.00), из Риги в 22.00 ежедневно (будет прибывать в Минск в 7.00 вместо 8.00);

Минск-Калининград (через Каунас) из Минска от АВ "Центральный" в 20.30 (вместо 21.00) ежедневно, из Калининграда в 20.00;

Минск-Киев отправлением из белорусской столицы от АВ "Центральный" в 19.00 и 22.30 ежедневно, из Киева в 19.00 и 21.30. Рейсы из Минска в 22.30 (из Киева в 21.30) выполняются без остановочных пунктов "Гомель", "Чернигов". Для рейсов временем отправления из Минска в 19.00 устанавливается прибытие в Гомель в 23.25, отправление в 23.30, прибытие на АПП "Новая Гута" в 0.05 (далее по действующему расписанию движения);

Минск-Рига-Таллин из белорусской столицы от АВ "Центральный" в 21.50 по пятницам (будет прибывать в Ригу в 7.15 вместо 6.15, в Таллин в 12.10 вместо 11.10), из Таллина в 16.30 и из Риги в 21.20 по воскресеньям (прибывает в Минске в 6.40 вместо 7.40).

Также по 31 мая и с 1 сентября по 26 октября рейсы Минск-Рига будут отправляться из Минска в 8.40 по четвергам и воскресеньям; из Риги в 8.50 соответственно по пятницам и понедельникам; Минск-Даугавпилс - из Минска в 8.40 по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам, из Даугавпилса в 12.30 соответственно по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

С 1 июня по 31 августа оправление автобусов Минск-Рига запланировано из Минска в 8.40, из Риги в 8.50 ежедневно.

Регулярные рейсы по маршруту Минск-Мюнхен будут выполняться из Минска по 27 апреля от АВ "Центральный" в 12.00 по средам, пятницам (с 28 апреля по 26 октября в 12.00 также и по воскресеньям); из Мюнхена - в 13.00 по пятницам, воскресеньям (с 30 апреля по 26 октября также по вторникам). Одновременно с 4 июля по 31 августа будет организовано дополнительное отправление из Минска в 12.00 по четвергам, из Мюнхена в 13.00 по субботам.-0-

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Теги
Европа, Минск, Минсктранс, транспорт
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