26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП "Минсктранс" возобновит пассажирское сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом с 4 июня, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Международные рейсы в Москву и Санкт-Петербург возобновляются с 4 июня и будут ходить через день" - рассказали в "Минсктрансе".

Автобус Минск - Москва будет отправляться из Минска в 20.30, из Москвы - в 19.00 с автовокзала "Южные Ворота" и в 20.45 - со станции автовокзала "Саларьево".

Рейсы по международному маршруту Минск - Санкт-Петербург будут отправляться из Минска в 19.00 и из Санкт-Петербурга обратно тоже в 19.00.-0-