"Минсктранс" возобновляет рейсы в Варшаву, Вильнюс и Каунас

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 31 июля из Минска возобновляются автобусные рейсы в Вильнюс, Каунас и Варшаву, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГП "Минсктранс".

В польскую столицу возобновляются два ежедневных рейса. Первый (через Барановичи и Брест) будет отправляться из Минска в 19.00, а из Варшавы - в 12.00. Второй ежедневный рейс - через Барановичи, Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток (без заезда в аэропорт Модлин). Из Минска автобусы будут отправляться в 8.00, обратный рейс - в 19.30.

В Литву возобновляются два ежедневных рейса. В Вильнюс через Ошмяны автобусы будут выезжать из Минска в 9.30. Обратный автобус будет отправляться из литовской столицы в 16.00.

В Каунас из Минска автобус будет выезжать ежедневно в 7.30 и останавливаться также в Ошмянах, Вильнюсе и Вевисе. Обратный рейс из Каунаса запланирован на 16.00.

Также на сайте предприятия можно ознакомиться с условиями въезда в Литву и Польшу.-0-