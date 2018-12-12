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Минспорт Беларуси и Агентство по инвестициям Молдовы развивают сотрудничество в сфере туризма

Общество 12.12.2018 | 13:02

12 декабря, Кишинев /Корр. БЕЛТА/. Департамент по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси и Агентство по инвестициям Молдовы развивают сотрудничество в туристической сфере, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму Беларуси Евгений Ковалев.

Директор Департамента по туризму Минспорта Беларуси Андрей Молчан и генеральный директор Агентства по инвестициям Молдовы Родика Вербенюк подписали 1 ноября протокол о сотрудничестве. Он направлен на укрепление взаимодействия в сфере туризма путем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций с целью поддержки и развития данной отрасли.

"Запланированы ознакомительные туры для представителей туристических компаний и СМИ. У этой работы уже есть первые результаты", - сказал Евгений Ковалев. В Кишинев прибыла делегация из Минска - официальные лица, туристические операторы, журналисты и блогеры. С 11 по 14 декабря они посещают важнейшие туристические объекты Молдовы, знакомятся с туристическим потенциалом страны. Также состоится встреча в формате B2B между турагентствами обеих стран. Визит проходит по приглашению Агентства по инвестициям Молдовы в партнерстве с Национальной ассоциацией экономических агентов из туризма Молдовы (ANAT).

"Планируется, что в 2019 году белорусская сторона организует аналогичный ознакомительный тур для СМИ и туристических компаний Молдовы", - отметил представитель Национального агентства по туризму Беларуси.-0-

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Теги
Беларусь, Молдова, сотрудничество, туризм
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