Минспорт дал рекомендации туристам из-за ситуации с коронавирусом

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма пояснило механизмы отказа от туристических поездок из-за коронавируса. Турист может в любой момент расторгнуть договор и отказаться от поездки, если у него возникли опасения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Отказ от поездки в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов

Поскольку обстоятельства, из которых исходили стороны при заключении договора об оказании туруслуг, существенно изменились, гражданин вправе обратиться в турфирму для изменения договора или его расторжения (ч.1 ст.421 ГК).

К таким обстоятельствам относятся решения госорганов страны (места) временного пребывания о закрытии или ограничении посещения иностранными гражданами данной страны (места) из-за установления карантина, режима чрезвычайного положения и других причин, а также невозможность оказания услуг из-за отмены рейсов и других причин, влекущих невозможность оказания туруслуг.

При возникновении таких обстоятельств деньги должны возвращаться в полном объеме, подчеркнули в Минспорта.

Такой же механизм применяется к странам, посещение которых разрешается, но установлены запреты или ограничения на посещение мест, предусмотренных программой туристического путешествия, и оказание туруслуг на других условиях невозможно.

Отказ от поездки в страну, где режим угрозы безопасности туристов не действует

Турист вправе отказаться от поездки при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Это предусмотрено законом "О туризме" и правилами оказания туруслуг.

Под фактически понесенными расходами понимаются подтверждаемые документально расходы турфирмы по выполнению договора оказания туруслуг. Исчерпывающий перечень таких расходов законодательно не установлен - они зависят от конкретного тура.

В то же время исполнитель обязан обеспечить безопасность туруслуг, предпринять необходимые и разумные действия по уменьшению фактически понесенных расходов и предоставить о них достоверную информацию.

При отсутствии фактически понесенных расходов, их недоказанности или отказе представить подтверждающие документы исполнитель должен вернуть внесенные средства в полном объеме.

В Минспорта обратили внимание, что односторонний отказ заказчика - это его право, а не факт ненадлежащего исполнения обязательств по договору оказания туруслуг. Поэтому турфирма не может удерживать с заказчика другие расходы - штрафы, пени и т.д.

Если дата начала туристического путешествия приходится на отдаленные периоды времени (позднее апреля 2020 года), Минспорт рекомендует повременить с отказом от таких туров, поскольку ситуация с распространением коронавируса стремительно меняется.

Заключение и изменение договора оказания туруслуг

Турист вправе требовать, а исполнитель обязан предоставить заказчику необходимую, полную и достоверную информацию о программе путешествия, обеспечить безопасность туруслуг, провести инструктаж о соблюдении правил личной безопасности туриста.

Во время инструктажа должна быть предоставлена информация в том числе об основных правилах въезда и выезда из страны временного пребывания (стран транзитного проезда), санитарно-эпидемиологической обстановке в стране временного пребывания.

Если турист не хочет расторгать договор, а турфирма может оказать услуги на других условиях без изменения стоимости, стороны вправе внести в него изменения.

При этом договор считается действующим в редакции допсоглашения после согласования между туристом и турфирмой изменений и подписания этого соглашения.-0-