Минспорт: фиксируются единичные случаи отказов от туров в Египет

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. От туров в Египет отказываются единицы белорусов, сообщил заместитель директора - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич, комментируя случаи гибели белорусских туристов в Египте, в пресс-центре БЕЛТА.

"Египет всегда был одним из самых массовых туристических направлений для белорусов. Случаи, о которых мы говорим, произошли на разных курортах и в разных отелях, нельзя сказать, что это тенденция. Отказы от туров - это единичные случаи, мне известно про 4-5 письменных обращений, еще 2-3 звонка поступили от тех, кто решил поинтересоваться, что делать в этой ситуации", - рассказал Виталий Грицевич.

"С учетом массовости этого рынка это будут очень маленькие доли процентов", - добавил он.

Минспорт продолжит мониторить ситуацию, пока нет условий для объявления Египта небезопасным направлением для туристов, отметил представитель министерства.

По информации Белстата, в 2018 году Египет был самой популярной страной у белорусских туристов, его посетили 211 962 человека (+72% к 2017 году).

Как пояснил Виталий Грицевич, топ-5 популярных стран в 2019 году не поменялся - это Египет, Турция, Украина, Болгария, Россия. Из экзотических стран популярность набирают Таиланд и Вьетнам.-0-

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