Минспорт настоятельно рекомендует белорусам пока отказаться от поездок за границу

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма Беларуси настоятельно рекомендует гражданам пока воздержаться от поездок за границу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Во-первых, на карте мира осталось очень немного стран, где нет случаев заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19. Кроме того, ситуация все время меняется, и если вчера еще можно было въехать на территорию какого-то государства, то завтра такая возможность может быть исключена. Во-вторых, даже добравшись до места отдыха, туристы затем испытывают большие трудности с возвращением на родину из-за того, что многие страны вводят запрет на въезд иностранцев, в том числе следующих транзитом", - пояснили в пресс-службе.

На сегодня порядка 6 тыс. белорусских туристов находятся за пределами страны, основная часть - в Египте.

Министерство спорта и туризма совместно с МИД, Министерством транспорта и коммуникаций, общественными организациями, туристическими фирмами предпринимают активные меры по возвращению в Беларусь туристов, попавших в затруднительное положение.

"Тем не менее, есть граждане, которые пытаются "заскочить в последний вагон" и отправиться в турпоездку. В нынешних условиях такое поведение Минспортом расценивается как безрассудное и безответственное", - отметили в пресс-службе.

В Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма организована круглосуточная прямая линия. Позвонив по номерам телефонов (17) 327 25 11 или (17) 226 99 00, любой гражданин может получить консультацию по туристической тематике. Прямая линия работает ежедневно.-0-