Минспорт подготовил предложения для поддержки турбизнеса на фоне ситуации с коронавирусом

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма подготовило предложения для поддержки турбизнеса на фоне сложной ситуации с коронавирусом, сообщил сегодня журналистам заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Минспорта Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основные предложения касаются налоговых и арендных каникул, возможности выделения льготных кредитов, чтобы поддержать туротрасль на плаву в настоящее время", - отметил Виталий Грицевич.

Кроме того, есть вопрос с возвратом денег за туры - сейчас по законодательству турфирмам это нужно делать в течение 7 дней. Поэтому предлагается закрепить возможность отсрочки выплат средств, которые граждане заплатили за свои туры. "Это позволит прежде всего вернуть гражданам деньги за путевки в полном объеме, не довести турфирму до банкротства. Ведь банкротство приведет к тому, что 1-2 человека получат свои деньги, остальные - нет", - пояснил Виталий Грицевич.

Письмо с предложениями по поддержке туристической отрасли направлено в Министерство экономики для подготовки нормативного акта.

По данным Белстата, на конец 2019 года в Беларуси было 1 544 туристические организации. Через турфирмы в прошлом году на отдых выехали 982,9 тыс. человек.-0-