Минспорт предлагает обсудить изменения в сфере агроэкотуризма

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект указа Президента, которым предусмотрена корректировка указа от 9 октября 2017 года №365 "О развитии агроэкотуризма", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проект подготовлен по итогам инвентаризации деятельности агроэкоусадеб на предмет соответствия нормам указа №365 и концепции развития агроэкотуризма. Инвентаризация была проведена Министерством спорта и туризма совместно с областными исполнительными комитетами в течение 2020-2021 годов.

Предусмотрена корректировка условий оказания услуг по предоставлению комнат для проживания агроэкотуристов. Вводится дополнительное условие о наличии на праве собственности постоянного или временного пользования земельного участка площадью не менее 0,14 га, который соответствует целевому назначению согласно указу №365. Кроме того, запрещается сдавать излишние жилые комнаты в агроэкоусадьбах для целей, не связанных с услугами агроэкотуризма, установлены последствия нарушения этого запрета.

Организатор общественного обсуждения - Министерство спорта и туризма.

Замечания и предложения с 14 по 23 декабря можно высказать в специальной теме на Правовом форуме.-0-