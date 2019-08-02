Минспорт предлагает сделать туризм отдельной отраслью экономики

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туризм в Беларуси пора выделить в отдельную отрасль экономики. Такое мнение высказал сегодня журналистам директор Департамента по туризму Минспорта Андрей Молчан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже выросли из коротких штанишек спортивного туризма. Надо выделяться либо отдельно, либо комбинироваться с экономическими блоками. Это позволит более четко выстраивать экономическую политику, потому что туризм - это деньги, бизнес, - считает руководитель департамента. - Возьмем, к примеру, музей, какую-то архитектурную достопримечательность, заповедник, что угодно: пока там нет туриста, это просто объекты, которые представляют интерес для профессионалов (ученых, археологов, культурологов). Как только там появился первый посетитель и заплатил деньги, объект превратился в экономический объект бизнеса, у которого должны быть соответствующие нормы и правила регулирования, администрирования и выстраивания соответствующей атмосферы и системы".

По словам Андрея Молчана, сейчас все активнее обсуждается возможность пересмотреть систему госуправления в области туризма, но процесс этот довольно долгий и капиталоемкий.

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