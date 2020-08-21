Минспорт предлагает внести изменения в аттестацию экскурсоводов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений в порядок организации и проведения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Для сокращения финансовых затрат экскурсоводов, гидов-переводчиков предусматривается создание областных аттестационных комиссий. Планируется предоставить право выбора аттестационной комиссии, что позволит в перспективе спланировать свои расходы по поездке в областной центр или в Минск. При этом аттестация была и остается бесплатной процедурой.

Проект документа сохраняет возможность дистанционной аттестации с учетом технических возможностей и пандемии.

С учетом регионального принципа формирования аттестационных комиссий в ее состав включаются в обязательном порядке не менее 7 человек, из которых не менее 3 - по представлению местных исполнительных и распорядительных органов. "Данное нововведение связано с тем, что местные исполкомы заинтересованы в повышении качества экскурсионного обслуживания и, как следствие, увеличении количества экскурсоводов, гидов-переводчиков, - пояснили разработчики. - В то же время проект определяет обязательное включение в составы аттестационных комиссий представителей Департамента по туризму Министерства спорта и туризма как регулятора в сфере туризма и аттестующего органа, что обусловлено многолетней практикой проведения аттестации".