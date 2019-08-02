Проект закона "О туризме" до конца августа будет доработан и внесен в Совмин

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект нового закона "О туризме" с учетом всех замечаний и предложений, поступивших во время его общественного обсуждения, планируется доработать и внести на рассмотрение Совета Министров до конца августа. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан, передает корреспондент БЕЛТА.

Общественное обсуждение проекта закона проходило с 12 по 28 июля. "За это время мы получили огромное количество комментариев, замечаний, предложений. Все это собрали и начинаем работать, - рассказал Андрей Молчан. - Сегодня пройдет согласительное совещание с представителями государственных органов, а уже в конце следующей недели проведем заседание общественно-консультативного совета".

Касательно того, когда документ будет вынесен на рассмотрение депутатов, руководитель департамента сказал: "Мы должны будем доработать его до конца августа. Потом будут соответствующие процедуры - вновь согласовать окончательный вариант с госорганами, в установленном порядке внести в Совет Министров, Администрацию Президента".

Главное новшество законопроекта - в Беларуси может появиться такой механизм защиты прав туристов, как финансовые гарантии. Туроператору дали возможность самому выбрать один из трех вариантов: банковскую гарантию, страхование гражданской ответственности либо участие в финансировании коллективного фонда. Разграничена ответственность туроператора и турагента, расширены функции турреестра, ужесточена формулировка, касающаяся запрета проводить экскурсии на территории Беларуси без национальной аттестации.

В проекте закона нашли отражение вопросы, связанные с заключением договоров в письменной и электронной форме, уточнены некоторые определения, закреплены новые термины (в их числе "турагент", "туроператор", "услуги, связанные с организацией туристического путешествия" и "фактически понесенные расходы").

Определены основные принципы, цели и приоритетные направления государственного регулирования сферы туризма, обозначены ответственные должностные лица и органы. Министерство спорта и туризма предлагается наделить полномочиями на утверждение классификации видов туризма. Также прописана возможность заключения договора оказания туруслуг в виде смарт-контракта.

Проект исключает нормативное правовое регулирование в отношении Государственного кадастра туристических ресурсов и вопросы внешней торговли туристических услуг, предусматривает корректировку подходов к государственным программам в сфере туризма, деятельности туристско-информационных центров.-0-