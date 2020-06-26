Минспорт рассказал, чего ждать туристам этим летом

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович рассказала сегодня во время пресс-конференции о том, как влияет на работу отрасли COVID-19 и чего ожидать туристам этим летом, передает корреспондент БЕЛТА.

"У людей возникает много вопросов, как провести это лето. Пока еще непонятно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Страны ЕС стали открывать границы внутри союза, но буквально сегодня утром появилось сообщение, что опять увеличивается заболеваемость. Поэтому нам приходится прогнозировать и планировать работу с учетом этих условий, - обратила внимание Ирина Воронович. - Уже открылась Албания, и белорусы сейчас там находятся. Ожидается, что для наших туристов с июля откроется Египет и Турция, но, конечно, все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом".

Председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун подчеркнула, что туристическая отрасль справляется с вызовами. "Туроператоры со своими партнерами приложили максимум усилий, чтобы создать условия для безопасного отдыха. Мы хотели бы, чтобы любимые нашими туристами Тунис и Болгария тоже в ближайшее время открыли свои границы для белорусов, и ожидаем этого. На подходе и Черногория", - добавила она.

Председатель Республиканской ассоциации туристических агентств Елена Кудлакова отметила позитивные сдвиги на туристическом рынке, в том числе возобновление полетной программы. "Туризм потихонечку оживает. Но, к сожалению, эти позитивные тенденции сегодня крайне хрупкие, потому что некоторые страны отодвигают открытие границ. Мы не можем стопроцентно гарантировать клиентам, что возобновится полетная программа, пока не получим официальные подтверждения и документы. Сейчас ждем восстановления авиасообщения с самыми популярными направлениями, которые пользуются спросом у белорусов", - сказала она.

Минздрав на основании принятых критериев актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. По состоянию на 25 июня из перечня дополнительно исключены 14 государств. Это Австралия, Египет, Израиль, Грузия, Канада, Нидерланды, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Республика Корея, Сингапур, США, Турция и Япония. Приехавшие из этих стран люди не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь. "Это очень важно. Туристы обращались в министерство как раз по этому вопросу: если поедешь отдыхать, сложно потом еще и отбыть 14-дневный карантин. Но есть оговорка: меры безопасности все равно нужно соблюдать", - подчеркнула Ирина Воронович.

По ее словам, продолжается работа с туристическими организациями, объединениями, потому что вопросы с сорвавшимися поездками не до конца решены. "Обеспечивается индивидуальный подход к каждому туристу. Есть люди, которые соглашаются на перенос туров, кто-то потом свое мнение меняет. Сегодня алгоритм действий заключается прежде всего в том, чтобы предложить человеку альтернативный вариант. Приблизительно с 85% клиентов достигнуты договоренности, есть и возвраты денежных средств", - отметила директор департамента.

Прорабатываются и вопросы внутреннего туризма - для тех, кто хочет отдохнуть в Беларуси этим летом. На прошлой неделе состоялось заседание рабочей группы по поводу разработки рекомендаций, как необходимо действовать во время проведения туров по стране. Рекомендации подготовлены и будут находиться в свободном доступе. "Например, в автобусе предусматривается рассадка в шахматном порядке, обязательно наличие дезинфицирующих средств", - добавила Ирина Воронович.

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый обратил внимание на то, что гостиничный сектор Беларуси сейчас испытывает острые проблемы. В некоторых регионах сектору оказана эффективная поддержка в соответствии с указами №143 "О поддержке экономики" и №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан". "Что касается активного туризма (лодки, байдарки, экологические тропы, санатории, спа-комплексы), то здесь спрос достаточно большой. С четверга до понедельника загрузка довольно высокая. Но сервис не везде соответствует запросам белорусов, и это как раз повод его улучшать и менять. Во внутреннем туризме важна именно инфраструктура, качество и доступность объекта для потребителя. Планку качества нужно поднять", - отметил он.-0-