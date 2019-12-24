Минспорт в январе будет рекламировать ЧМ-2021 по хоккею на турвыставках в США и Финляндии

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма проведет маркетинговые мероприятия в Европе и Северной Америке для привлечения туристов на чемпионат мира по хоккею - 2021. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич в пресс-центре БЕЛТА.

"Следующий год для нас будет годом подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею - 2021. В плане маркетинговых мероприятий упор будет сделан на страны, где популярен хоккей. Мы не будем зацикливаться на определенном направлении - это будут Западная и Северная Европа, Северная Америка", - рассказал Виталий Грицевич.

Уже в январе 2020 года потенциал Беларуси представят на трех выставках, из них две целевые для продвижения чемпионата - в США (Нью-Йорк) и Финляндии. Еще одна выставка - в Испании.

С учетом опыта ЧМ по хоккею 2014 года и II Европейских игр, когда выбирался официальный туроператор соревнований, скорее всего, эта практика будет продолжена.

К предстоящему чемпионату будут готовиться и гостиницы. "Мы должны больше отработать все вопросы со средствами размещения. Думаю, уже все привыкли, что не должно быть какого-либо серьезного повышения цен. И, самое главное, мы должны четко понимать, сколько мест в гостиницах будет для туристов в 2021 году, чтобы туроператоры могли спланировать продажи", - пояснил Виталий Грицевич.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии с 7 по 23 мая.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке