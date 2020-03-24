Минспорт: за границей еще находятся более 1,2 тыс. белорусских туристов

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За границей сейчас находятся 1 237 граждан Беларуси, которые покупали путевки в турфирмах. Такие данные приводятся в Telegram-канале Министерства спорта и туризма, сообщает БЕЛТА.

Еще 10 дней назад за пределами страны находились около 8 тыс. белорусских туристов. "Благодаря совместным усилиям Минспорта и туризма, МИД, Министерства транспорта и коммуникаций, туристических компаний, постоянным контактам с российской стороной удалось возвратить на родину большинство наших граждан", - отметили в Минспорта.

Самая сложная ситуация сложилась с туристами, которые отдыхают в Индии (штат Гоа) и на Шри-Ланке. Тем не менее определенных результатов в ее решении уже удалось достичь. "Так, по договоренности с украинской стороной, сегодня рейсом Коломбо-Киев авиакомпании SkyUp в украинскую столицу вылетели 8 граждан Беларуси. Планируется, что в 00.25 самолет приземлится в Киеве, после чего наши соотечественники смогут добраться до Беларуси", - сообщили в Минспорта.-0-